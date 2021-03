Nuovo atteso appuntamento con il reality di Real Time: le tre coppie saranno alle prese con la luna di miele. Ecco tutte le anticipazioni!

La terza puntata promette colpi di scena ed emozioni per tutti i fan di Matrimonio a prima vista Italia, il reality dei sentimenti più amato dal pubblico della tv e dei social!

Emergono i primi segreti e si scoprono le prime affinità, scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata in onda mercoledì 17 marzo in prime time!

Matrimonio a prima vista Italia, terza puntata: si parte per la luna di miele!

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha preso il via la scorsa settimana con le prime due puntate subito seguitissime dal pubblico. I fan del reality non vedevano l’ora di assistere alle nuove puntate, già andate in onda per gli abbonati alla piattaforma a pagamento Discovery+.

L’edizione numero 6 è partita subito con il piede giusto: ottimo lo share e moltissimi i commenti social hanno decretato un grande apprezzamento per le tre coppie di neo sposi. Nelle prime puntate infatti i sei sconosciuti sono stati scelti dagli esperti e sono convolati a nozze nelle bellissime location scelte per loro.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a prima vista Italia 2021, chi sono le coppie scelte

Nel corso della terza puntata assisteremo ai tre viaggi di nozze che daranno il via al periodo di conoscenza dei neo sposi.

Dalle anticipazioni possiamo dirvi che una coppia scoprirà dei segreti mentre un’altra avrà ancora un atteggiamento freddo. Per un’altra coppia invece pare ci sarà un primo avvicinamento dovuto alla sintonia crescente.

Le tre coppie, Santa e Salvatore, Fabio e Clara, Francesco e Martina, come vivranno il primo periodo di scoperta dell’altro?

La coppia siciliana è partita con qualche titubanza dovuta alla timidezza di lui ed ai dubbi sull’aspetto fisico da parte della sposa. Questa settimana si recheranno ad Udine e dato che entrambi amano la montagna avranno modo di rilassarsi, anche fisicamente, in spa.

Per i due è addirittura tempo di progetti: decideranno di vivere a casa di Salvatore. Purtroppo ci sarà anche un momento delicato: Santa romperà i suoi occhiali e si chiuderà in sé passando molto tempo sul cellulare ignorando il marito. Ciò creerà tensione tra di loro.

Fabio e Clara sono la coppia che pare più in sintonia ed i due durante la luna di miele in Abruzzo continueranno a ridere e divertirsi insieme finché Fabio non svelerà alla moglie i suoi progetti futuri. La vacanza programmata subito dopo la luna di miele assieme ad amici e soprattutto amiche non farà piacere a Clara che svelerà di essere molto gelosa.

Martina e Francesco invece sono ancora in fase di studio poiché la romana è frenata poiché aveva aspettative differenti, ma lo sposo con il suo carattere estroverso pare abbia iniziato a farla sciogliere. Ci sarà anche un momento molto intimo durante la permanenza in Sardegna!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Matrimonio a prima vista Italia 6: dove vederlo in chiaro e streaming

Tutti i moltissimi fan del programma non vedono l’ora di seguire l’appuntamento settimanale con Matrimonio a prima vista, per seguire l’evolversi dei matrimoni tra i sei ragazzi di questo anno.

Per non perdersi nessuna puntata basta segnarsi gli appuntamenti: il mercoledì sera, a partire dalle 21.25 su Real Time canale 31 per le nuove puntate.

Per rivedere le repliche invece si potrà seguire Real Time il venerdì alle 15.40 oppure il sabato alle 10.05

Lo streaming sarà possibile invece solo su Discovery+ dove le puntate sono già state mandate in onda a parte quella che si riferisce ai “6 mesi dopo”, che verrà diffusa solo dopo la fine della programmazione in chiaro.

Non resta che attendere le prossime puntate e scoprire cosa accadrà alle tre coppie di sposi di Matrimonio a prima vista Italia 2021!