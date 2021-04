Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata alle coppie del reality di Real Time: chi si avvicinerà e chi resterà deluso?

Le tre coppie hanno iniziato la convivenza ma non tutto procede secondo i piani: una coppia potrebbe subire un tracollo a causa di un piccolo incidente mentre per un’altra si potrebbe parlare di progetti futuri.

Ecco tutti gli spoiler ed il promo della prossima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 6 per chi non riesce proprio a tenere a freno la curiosità!

Matrimonio a prima vista Italia 6: quando va in onda

Il format Matrimonio a prima vista nella versione “Italia” è giunto ormai alla 6′ edizione e continua a conquistare fette sempre maggiori di pubblico.

Anche l’edizione 2021 sta dunque procedendo come da programma nella messa in onda i chiaro delle puntate già registrate e disponibili sulla piattaforma Discovery+ per gli abbonati.

Per tutti gli altri invece l’appuntamento è il mercoledì sera alle 21.20 su Real Time, in replica il venerdì alle 15.40 ed il sabato alle 10.05.

Questa sera dunque, mercoledì 7 aprile, andrà in onda una nuova puntata, la numero 6 delle 8 previste -senza contare la puntata dello speciale “E Poi”. Scopriamo cosa accadrà stasera alle tre coppie di sposini, ne vedremo delle belle!

Ecco il PROMO della puntata:

Matrimonio a prima vista: continua la convivenza tra Martina e Francesco

Le tre coppie di sposi hanno affrontato i viaggi di nozze dove hanno vissuto emozioni contrastanti e l’inizio della conoscenza. Ora però la convivenza metterà a dura prova la loro tenuta di coppia: quanti sapranno mediare con le esigenze del partner e trovare punti di incontro?

La coppia Francesco e Martina, i due romani, sembra quella in assoluto più in sintonia pur con qualche tentennamento della “Belen di Acilia”. Martina infatti a volte cede allo sconforto pensando al futuro ed alla possibilità di soffrire, ma Francesco riesce a tirarle su il morale con il suo carattere aperto e dandole accoglienza e spazio per superare insieme i problemi.

I due hanno deciso di andare a convivere in un appartamento “neutro” dal momento che lui viveva con la madre e lei doveva lasciare casa sua: questo punto di incontro gioverà alla coppia?

Tra i due vedremo ancora grande sintonia e tra loro si tratteranno argomenti molto seri come l’eventualità di avere figli.

Fabio e Clara: imprevisto in vacanza, tutto da rifare?

Puntata a rischio “dramma” invece per Fabio e Clara. Il 33enne di Legnano infatti è partito per la fantomatica vacanza in Spagna e nonostante le rassicurazioni accadrà un imprevisto che potrebbe scatenare l’ira e la gelosia di Clara.

La 29enne infatti riceverà un messaggio del marito che le rivela di aver perso la fede mentre faceva il bagno in mare! Come reagirà Clara?

Salvatore e Santa: parole forti e tanti silenzi, è la fine?

La coppia più problematica resterà quella di Salvatore e Santa. I due siciliani pur dopo una partenza ottima sono arrivati a duri scontri e nemmeno l’intervento degli esperti ed i consigli della sessuologa Nada Loffredi hanno potuto sbloccare la freddezza tra loro.

Nella prossima puntata la convivenza tra i due continuerà con alti( pochi) e bassi (molti). Santa metterà ancora un muro tra lei ed il marito e Salvatore arriverà ad ammettere che della moglie non gli piace né interessa nulla ormai. Tra loro è proprio finita o c’è ancora possibilità di miglioramento?

Per scoprire cosa accadrà ancora non resta che sintonizzarsi su Real Time e continuare a seguirci per altre anticipazioni e curiosità sui protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia!