Matrimonio a prima vista Italia 2021, SPOILER: com’è finita? Chi resta insieme e chi no

Ecco il super spoiler che tutti i fan del reality aspettavano: quali coppie sono scoppiate e quali hanno scelto di restare insieme?

L’ultima edizione del reality in onda in queste settimane su Real Time sta già appassionando tantissimi telespettatori, ora spunta lo spoiler finale che svela TUTTO!

Se sei curioso e non riesci ad aspettare per scoprire com’è andata a finire l’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista Italia continua a leggere!

Matrimonio a prima vista Italia 6: le scelte finali!

Il docu-reality dei sentimenti è giunto alla sesta edizione e dati i risultati delle prime puntate si prevede un successo paragonabile a quello degli scorsi anni.

I fan della trasmissione hanno conosciuto le tre nuove coppie, assistito alle nozze ed iniziato a conoscerli durante i viaggi di nozze.

I romani Martina e Francesco, i siciliani Santa e Salvatore ed oi lombardi Fabio e Clara sono i protagonisti già molto amati di questa sesta edizione.

Com’è apparso subito chiaro, tra gli sconosciuti non vi sono ancora stati scontri forti né rifiuti immediati anche se per qualcuno l’esperienza è partita frenata da dubbi sulle aspettative infrante.

Le anticipazioni ci indicano già come finirà il programma: attenzione SPOILER!!

Chi riconsegna le fedi e chi resta insieme? Super sorprese!

Delle tre coppie formatesi nel corso delle puntate sarà sempre più chiaro che una in particolare sarà sempre più traballante ed arriverà alla fine ad una rottura decisa.

Stiamo parlando di Salvatore e Santa, che a causa di tutte le incomprensioni maturate durante il periodo di conoscenza, decideranno di riconsegnare le fedi ponendo fine al loro matrimonio. Tra loro voleranno anche parole forti tanto che lo psicologo volerà fino in Sicilia ma nulla riuscirà a salvare questo matrimonio.

“Le cose non sono andate..non mi interessa più niente”

Ha dichiarato il 32enne di Patti mentre la 27enne di San Giovanni ha ribadito:

“Salvo non fa parte del mio futuro”.

Le altre due coppie decideranno invece di proseguire il loro rapporto, Martina e Francesco che erano partiti con molte titubanze da parte di lei, non solo si sceglieranno ancora ma decideranno di partire per la Sardegna per bissare l’esperienza del viaggio di nozze!

Anche per Fabio e Clara ci sarà il lieto fine, per lo meno nel momento della scelta di fronte agli esperti. Il loro rapporto ha subito nelle settimane dell’esperimento sociale alcuni scossoni dovuti al viaggio organizzato da Fabio in Spagna in compagnia degli amici e ad alcune divergenze passeggere. I due lombardi però si piacciono molto e sono disposti a mettersi in gioco per continuare insieme.

Peronespolo avrà addirittura le lacrime agli occhi nella puntata delle scelte finali:

“Mi sono emozionato tanto..lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”.

Anche Clara ha ammesso di apprezzare il modo di essere del marito:

“Voglio continuare. Fra noi ho visto più aspetti positivi che negativi”.

Chissà se tali scelte saranno definitive o come nella scorsa edizione dovremo vederne ancora delle belle!

6′ edizione: puntate inedite e repliche, tutte le informazioni

Le puntate previste per l’edizione 2021 si presume siano 8 come lo scorso anno anche se è altrettanto probabile che verranno previsti diversi “speciali” per seguire le vicende delle 3 coppie anche dopo la scelta finale.

Tutte le puntate sono già disponibili su Discovery+ per gli abbonati ma tutti dovranno attendere la fine della messa in onda in chiaro per vedere l’episodio “6 mesi e poi”.

Per seguire l’evoluzione delle storie in prima tv basta sintonizzarsi tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time canale 31 mentre per le repliche i giorni dedicati saranno il venerdì alle 15.40 ed il sabato alle 10.00

Non resta che seguire le puntate per godersi tutte le emozioni che ci riserverà l’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista!