Scopriamo cosa accadrà nella settima puntata del reality di Real Time: le coppie finalmente si rivedono ma qualcosa andrà storto!

La sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia continua a riscuotere un grande seguito di pubblico.

Questa settimana le coppie affronteranno uno dei momenti salienti di ogni edizione ovvero la reunion: cosa emergerà dal confronto tra gli sposi? Qualcuno non riuscirà a stare calmo e scoppierà!

Se vuoi scoprire cosa accadrà nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 6 continua a leggere!

Matrimonio a prima vista, puntata del 14 aprile: la reunion!

Il reality che vede tre coppie di sconosciuti salire all’altare e dover iniziare una nuova vita al buio riscuote da anni ormai un grande successo. I partecipanti alle varie edizioni restano nel cuore degli appassionati, che seguono le loro vicende anche dopo la fine del programma.

Degli ultimi giorni è infatti una notizia che ha fatto molto scalpore tra gli appassionati di Matrimonio a prima vista: anche la storica coppia di ex partecipanti Francesca Musci e Stefano Protaggi, si sono lasciati. La coppia aveva fatto sognare tutti, rimanendo insieme negli anni a differenza di tutte le altre coppie di partecipanti al reality.

Proprio per confrontarsi sull’evoluzione della loro storia fino a questo punto le tre coppie composte dai siciliani Salvo e Santa, dai romani Francesco e Martina e dai lombardi Fabio e Clara, si ritroveranno tutti insieme.

Se nelle scorse puntate abbiamo assistito all’inizio delle convivenza con progetti e problemi, questa puntata promette di portare a galla i problemi più intimi delle coppie. Anche le anticipazioni della rete annunciano che stasera vedremo nuovi scontri ma anche dei riavvicinamenti. Per qualcuno infatti sarà occasione di uscire più forte di prima dal confronto!

Ecco il PROMO ufficiale della puntata numero 7!

Anticipazioni 7′ puntata: una coppia non ce la fa e scoppia!

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni di stasera seguendo le vicende delle tre coppie di sposi!

Francesco e Martina nella scorsa puntata si erano avvicinati ancora di più, cominciando a confrontarsi in maniera molto costruttiva, arrivando anche a farsi un tatuaggio coordinato e divertendosi con un corso di cucina pensato da Martina.

Questa settimana sarà Francesco a prendere l’iniziativa di coinvolgere la moglie in un progetto di coppia: un calendario. I due romani saranno alle prese con foto sensuali e divertenti.

Per loro però la reunion rappresenterà un momento di crisi: Francesco farà una battuta che Martina non prenderà bene e tra i due nascerà una discussione dai toni accesi tanto da spingere la romana a lasciare la stanza. La situazione resterà tesa fino al chiarimento che avverrà la mattina successiva. Come proseguirà il loro percorso, il confronto li fortificherà?

Matrimonio a prima vista, le coppie si confrontano

Per Santa e Salvo proseguono invece le incomprensioni che li avevano allontanati nelle scorse puntate e che né l’intervento degli esperti né quello degli amici avevano potuto risolvere.

Nella settima puntata vedremo Salvatore confrontarsi con il padre di Santa durante una videochiamata e capirà che la moglie è abituata ad essere viziata da tutti. Durante la reunion i due si scontreranno ancora sugli stessi argomenti e Santa ribadirà di sentirsi attaccata dal marito. I due però non riusciranno ad eseguire il compito assegnato ed il silenzio calerà tra loro.

Infine per la coppia di lombardi, Fabio e Clara le cose riprenderanno da dove le avevano interrotte per la vacanza di lui. Clara ha deciso di passare sopra alla perdita della fede a Formentera ed anzi ha organizzato il compleanno di Fabio con tanto di sorpresa che in realtà sarà un regalo per entrambi: delle nuove fedi con nomi e data matrimonio.

Anche Fabio avrà delle soprese per la moglie, che ha preso a Formentera per dimostrarle di aver sempre pensato a lei! La loro storia veleggia verso un finale roseo?

Quali saranno le coppie che alla fine rimarranno insieme? È tutto già chiaro o c’è ancora possibilità per qualcuno di tornare sui suoi passi? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire Matrimonio a prima vista Italia 6!