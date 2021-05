La coppia più discussa dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista ha sciolto il riserbo e ha concesso a LettoQuotidiano un’intervista dopo la burrascosa fine.

Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, hanno lasciato il segno tra i fan del reality ed oggi svelano cosa non ha funzionato tra loro.

I fan sono curiosissimi: Fabio e Clara in, che rapporti sono ora? Potrebbero tornare insieme? Ecco cosa ci hanno svelato!

Fabio e Clara: la loro storia

I due sposi lombardi dell’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista Italia hanno conquistato il pubblico durante il percorso nel reality. Da una partenza più che ottimale, con un’intesa apparentemente totale. Il pubblico che seguiva le puntate in onda su Discovery+ e su Real Time, si è emozionato per loro fino alla fine nello speciale “..E poi” che ha spiazzato tutti.

Ma come sono andate davvero le cose tra Fabio e Clara? Ecco il racconto dalla loro viva voce, in esclusiva per LettoQuotidiano: scopriamo come è proseguita la storia tra loro!

Clara e Fabio rispondono ai fan

La vostra è stata una delle storie di Matrimonio a prima vista più seguite di sempre, perché avete deciso di partecipare al programma e come hanno preso le vostre famiglie la fine così burrascosa?

Fabio: Ho deciso di partecipare perché io vivo di emozioni forti e folli, ma il vero motivo che mi ha convinto a partecipare a questo esperimento, è il fatto che sono sempre alla ricerca di esperienze di vita che possano arricchirmi. E devo dire che ho fatto la scelta giusta!!

Clara: I miei genitori all’inizio hanno reagito con stupore, perché è stato un fulmine a ciel sereno anche per loro. Poi hanno ascoltato le mie motivazioni e hanno visto che ero serena dopotutto ,a loro importa questo: che io sia felice .

Quanto è durato in tutto il vostro rapporto e cosa ha portato di più a separarvi?

Fabio: Il rapporto con Clara è durato dal matrimonio fino al giorno dopo della scelta.

Clara: Quello che ha portato a dividerci sono stati i suoi atteggiamenti di non stima nei miei confronti. Non puoi dire che pensi che io possa essere la madre dei tuoi figli quando non mi stimi e deridi i miei pensieri e le mie opinioni..

La scelta di separavi ha colpito molte persone che non se lo aspettavano. Avete dei rimpianti? Se tornaste indietro cambiereste qualcosa del percorso fatto? Se sì, cosa?

Clara: Posso immaginare che le persone siano rimaste sorprese dalla mia reazione ma come dico sempre da azione c’è reazione e la mia è scaturita dal suo negare ogni cosa facendomi passare per bugiarda. Il rimpianto è essere stata comunque troppo carina nei confronti di Fabio soprattutto al confronto.. Ho accantonato molte cose poi è come se mi fossi svegliata.

Fabio: Il percorso che ho fatto rispecchia totalmente me e il mio modo di vivere la vita!!! Quindi no, non cambierei assolutamente nulla.

Arriviamo alla domanda che tutti i fan vorrebbero farvi: Vi siete più sentiti dopo la fine del programma? Pensi che potreste risentirvi e magari recuperare il rapporto?

Fabio: Inizialmente ci sono stati dei contatti, ma dopo la videochiamata con l’esperto Fabrizio Quattrini, dove ci consigliava di incontrarci amichevolmente per parlare, chiarire e non chiuderla così senza neanche un confronto, la sua riluttanza a vederci per recuperare il rapporto o comunque chiarire, mi ha portato a decidere di non volerla piú sentire. Infatti, nonostante abbia poi ricevuto un suo messaggio, ho preferito andare avanti per la mia strada. Dopo tanti mesi non aveva senso.

Clara: Io dopo alcune sue affermazioni mi sono accorta che non lo stimavo e sinceramente avere vicino per la vita una persona che non stimo, anche no.

Ringraziamo davvero molto Clara Campagnola e Fabio Peronespolo per la loro disponibilità e auguriamo ad entrambi tutto il meglio per la loro vota futura!

