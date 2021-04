Matrimonio a prima vista Italia: Francesca Musci e Stefano Protaggi si sono lasciati

La coppia più solida della trasmissione di Real Time si è detta addio. La notizia ha sconvolto il pubblico e i fan.

Poche ore fa, è giunta una notizia inaspettata che riguarda i due protagonisti più amati di Matrimonio a prima vista Italia.

Si tratta di Francesca Musci e Stefano Protaggi, che si sono lasciati, contro ogni previsione.

Ad annunciare la rottura è stata proprio Francesca, attraverso alcuni post pubblicati su Instagram.

La storia di Francesca e Stefano

Francesca Musci e Stefano Protaggi avevano partecipato alla seconda edizione del programma Matrimonio a prima vista, svoltasi nel 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Tra i due era scattato un vero e proprio colpo di fulmine, una scintilla che li aveva portati a sposarsi e a rimanere tali per ben 5 anni.

I fan credevano che la loro relazione andasse a gonfie vele, fino a quando sabato, 10 aprile 2021, Francesca non ha pubblicato dei post molto eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

La giovane infatti ha ammesso di aver rotto con il marito Stefano.

I post che confermano la rottura

La notizia è incredibile e sta spopolando sui social. Nessuno può credere al fatto che Stefano e Francesca abbiano rotto.

I due costituivano l’unica coppia che era riuscita a sopravvivere all’esperimento sociale del programma di Real Time.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Ora la Musci chiede agli utenti dimostrarsi delicati e sensibili nei suoi confronti, perché ha ancora bisogno di metabolizzare la situazione e il dolore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @emilynews.ita

In base alle parole di Francesca, sembra evidente che i due fossero già in crisi da due anni. Stefano invece non ha ancora proferito parola a riguardo.