Matrimonio a Prima Vista, Fabio Peronespolo: dal lavoro alla storia d’amore con Clara

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su uno dei protagonisti indiscussi della terza edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Fabio Peronespolo è il marito di Clara Campagnola. I due formano una delle coppie più amate di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Chi è Fabio Peronespolo

Fabio Peronespolo ha 32 anni e viene da San Vittore Olona, in provincia di Milano.

Ha lavorato per oltre dieci anni come operaio specializzato nel settore chimico. A un certo punto, però, ha deciso di prendersi un periodo di pausa per pensare bene al suo futuro.

Ha vissuto da solo per molti anni, fino a quando non ha deciso di vivere la relazione sentimentale della sua vita.

Per questo, ha preso parte a Matrimonio a Prima Vista Italia, dove, nella terza edizione dello show di Real Time, ha incontrato Clara Campagnola.

Vita privata e curiosità

Fabio è stato single per un paio di anni prima di decidere di partecipare a Matrimonio a Prima Vista Italia.

Già dal primo incontro con Clara ha instaurato con lei grande feeling: i due si sono baciati in modo appassionato dopo poco.

La coppia è amatissima dai fan di Real Time, che sono sicuri che tra i due durerà.

Fabio è molto legato alla sua famiglia e in particolare al fratello, che è più piccolo di lui di 7 anni.

Ha confessato di ritenersi un giovane positivo, molto solare e davvero tanto intraprendente.

Anche in amore riesce a mettersi in gioco ed è pieno di iniziative.