Una delle coppie più improbabili dell’esperimento di Real Time, si sarebbe data una seconda chance. Ecco tutta la verità sull’inaspettata lieta notizia.

Matrimonio a Prima Vista è uno dei format più seguiti dai fan di Real Time. L’esperimento d’amore, è giunto quest’anno alla sua sesta edizione, attualmente in onda solo su Discovery plus.

Sino ad ora solo una coppia, in 5 stagioni giunte al termine ha potuto scrivere il proprio lieto fine, sino a giungere al recente fidanzamento tra due sposi facenti parte di due edizioni differenti.

Parliamo della bellissima Nicole Soria e Marco Rompietti, molto seguiti sui social dove amano regalare ai loro follower perle della loro quotidianità, strappando spesso e volentieri un sorriso grazie alla loro ironia, e il loro essere tanto solari e affiatati.

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente il rumors relativo al ritorno di fiamma tra due sposi della quarta edizione di MAPV.

Di chi si tratta? Parliamo di Fulvio Amoruso e Federica Maiorano, una coppia che ha fatto ‘scintille’ durante l’esperimento.

La coppia scoppiata si sarebbe data una seconda opportunità? Scopriamo di più.

Dopo il gossip arriva la ‘conferma’

Con grande sorpresa nelle ultime ore si è diffusa la notizia relativa ad un presunto ritorno tra Fulvio e Federica, i quali secondo i rumors si sarebbero ritrovati a distanza di mesi e mesi dall’esperimento degli esperti.

A lanciare la bomba Marco Scimia, meglio conosciuto come il Johnny Depp italiano, apparso nella puntata di ‘Primo appuntamento’ dello scorso 19 gennaio.

L’amore ha vinto sulle incompatibilità di fondo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @fulvioefedericaship

A dare maggior fondamento al suddetto rumors anche Giorgia Pantini, protagonista della quinta edizione, in una delle sue stories recenti in cui si è mostrata felice nel rivelare ai suoi followers che i due si starebbero provando a darsi una seconda chance, a dispetto di quanto si pensasse sulla loro unione come coppia.

Fulvio e Federica di nuovo insieme?

La notizia diffusasi in pochissime ore sui social e che ha fatto sognare i fan del programma, si è dimostrata poi essere purtroppo una fake news.

La Pantini infatti molto dispiaciuta ha chiesto scusa a Fulvio e Federica per aver innescato il gossip sul loro conto.

Pare che i due nella realtà si sentano di tanto in tanto, ma solamente come due semplici amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fulvio.Amoruso (@fulvio.amoruso)

Non resta dunque che contare sul lieto fine di almeno una delle tre coppie che hanno accettato di partecipare alla sesta eduzione del folle esperimento del team di specialisti di Real Time.