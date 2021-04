Matrimonio a prima vista: come finirà tra Martina e Francesco?

Scopriamo i retroscena di una delle coppie più apprezzate del programma di Real Time, quella formata da Martina e Francesco.

Vi avevamo già parlato della coppia costituita da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.

I due sono seguitissimi dal pubblico della trasmissione, che ora è curioso di scoprire come finirà tra loro. Facciamo il punto della situazione.

L’affinità tra Martina e Francesco

Martina e Francesco si sono conosciuti perché uniti dagli esperti del programma, che hanno riscontrato in loro un’affinità pari all’82%.

Martina, però, è sembrata non gradire affatto l’aspetto estetico di Francesco. Nonostante in un primo momento sia sembrata sostenuta, poi ha ceduto e ha deciso di compiere il grande passo assieme a lui.

Ha anche chiesto a Francesco di fare assieme a lei un tatuaggio, in modo da suggellare la loro. Non tutto, però, sta andando come i fan spererebbero!

I primi problemi di coppia, come finirà?

In base alle anticipazioni, sappiamo che, dopo la dolcissima decisione di farsi un tatuaggio insieme, la coppia farà scoppiare una violenta lite di fronte ai giudici.

La responsabilità di ciò sarà soprattutto di Martina, che è spesso pesante e sulla difensiva e non riesce a sciogliersi neanche di fronte all’ironia di Francesco.

Martina arriverà addirittura a chiedere a Francesco di porre fine alla loro frequentazione.

A tal proposito, Francesco ha dichiarerà:

“Abbiamo vissuto le stesse cose, ma in maniera differente, io non cancellerei nulla di tutto questo, fa male, non me lo merito.”

A un certo punto, però, Martina tornerà sui suoi passi e chiederà scusa al compagno:

“Mi sento come se non dessi nulla, lo facessi fino a un certo punto, dopo di che mi fermassi.”

Come finirà? Per scoprirlo non vi rimane che seguire la prossima puntata di Matrimonio a prima vista e continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.