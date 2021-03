Matrimonio a prima vista: tutto su Clara Campagnola e Fabio Peronespolo

Ecco tutto quello che sappiamo sull’amatissima coppia protagonista della nuova stagione del programma di Real Time.

Clara e Fabio costituiscono la coppia “del nord”, considerato che entrambi provengono dalla Lombardia.

Nel corso del loro primo incontro, avvenuto sull’altare, i due sono sembrati molto soddisfatti l’uno dell’altro.

Scopriamo tutto su una delle coppie che sta più appassionando il pubblico di Real Time!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage Fabio Peronespolo (@fabioilvery_officialfanpage)

Chi è Clara Campagnola

Clara Campagnola ha 28 anni e arriva da Brescia. E’ appassionata di animali e da sempre convive con cani, gatti e cocorite.

Sin dall’inizio, la donna è sembrata preoccupata di questo amore particolare per la natura e le sue creature: la famiglia un po’ allargata, infatti, avrebbe potuto mettere in crisi l’eventuale partner.

Clara si è mostrata sin da subito molto determinata e disposta anche a spostarsi per amore: una volta è addirittura volata in Messico per il suo fidanzato.

Ama molto i tatuaggi, come del resto il suo partner Fabio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Villa Crespia Franciacorta (@villacrespiafranciacorta)

Chi è Fabio Peronespolo

Fabio Peronespolo ha 32 anni ed è di Legnano. Ama molto i tatuaggi e lo sport, in particolare il ciclismo.

Da subito ha riscontrato un grande feeling con Clara, che ha anche baciato appassionatamente su invito insistente della nonna di lei.

Il rapporto di coppia

La sintonia di coppia è palpabile, i due promettono bene insieme e sembra siano intenzionati a portare avanti la relazione e a impegnarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara Campagnola Fanpage (@claracampagnola_fanpage)

Tra i due sembra esserci sia attrazione fisica che mentale, componenti essenziali per la buona riuscita del matrimonio.

Per scoprire come finirà, non ci rimane che seguire l’evolversi della loro storia, di puntata in puntata su Real Time!