Matrimonio a prima vista, anticipazioni 13 ottobre: primi screzi e segreti svelati tra le coppie!

Scopriamo cosa accadrà nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020: coppie in crisi e segreti confessati.

Giorgia e Luca avranno una divergenza di opinioni, riusciranno a superarla? Sitara e Nicole scopriranno dei segreti che riguardano i loro mariti, come la prenderanno?

Matrimonio a prima vista 2020: partenza con il botto, premiato dagli ascolti tv

E’ partita molto bene la tanto attesa edizione di Matrimonio a prima vista Italia per l’anno 2020. Nonostante il timore per come potessero andare le riprese con le misure restrittive imposte dall’emergenza coronavirus, le coppie hanno affrontato la prima grande prova con apertura e mettendosi in gioco.

Oltre all’abbandono di una delle coppie già selezionate, Maddalena e Luca, le differenze si sono notate soprattutto durante le fasi precedenti al momento del “sì”. I futuri sposi, pur da soli con un testimone hanno emozionato gli 800 mila telespettatori che hanno seguito il primo appuntamento del reality di Real Time.

Nella prossima puntata, in onda martedì 13 ottobre cosa accadrà alle neo coppie che inizieranno la loro vita assieme?

Anticipazioni seconda puntata: Giorgia e Luca in rotta?

La coppia Giorgia e Luca pare partita con il piede giusto: nella scorsa puntata il primo impatto tra i due pare essere stato ottimo.

Risate e complicità non sono mancate sia subito dopo la cerimonia sia durante il servizio fotografico e la prima videochiamata con le famiglie.

In questa puntata oltre al divertimento però si annuncia un primo momento critico tra i due. Una divergenza di opinione tra i neo sposi renderà la situazione tesa ma i due riusciranno a risolvere i dissapori puntando sull’apertura all’altro.

Puntata del 13 ottobre, anticipazioni: Segreti svelati tra le coppie

Per le altre due coppie la luna di miele si aprirà con grande complicità ma in entrambe si assisterà al disvelamento di alcuni segreti: come la prenderanno le spose?

Tra Nicole ed Andrea nella scorsa puntata vi è stato un approccio inziale incerto, con i due che si studiavano: più aperta e piacevolmente sorpresa dal futuro sposo, più cauto lui soprattutto sul piano fisico. Dopo i primi momenti però la coppia ha iniziato ad avvicinarsi lasciandoci con la possibilità di una prima notte di nozze infuocata!

Nella prossima puntata Andrea mostrerà il suo tatoo segreto alla sua Nicole, chissà cosa ne penserà la sua neo sposa?

Altro segreto svelato sarà quello tra Sitara e Gianluca.

Anche per loro una buonissima intesa immediata sull’altare ed in seguito con tanto di videochiamata alla famiglia di Gianluca coinvolgente ed emozionante.

In questa puntata però Sitara scoprirà che Gianluca solamente lo scorso anno stava per convolare a nozze con un’altra donna. Sarà proprio lui a rivelarlo alla sposa, che rimarrà scioccata. Per lei il dubbio martellante sarà il motivo di annullamento delle nozze.

Per scoprire come procede la luna di miele delle coppie “al buio” non resta che sintonizzarsi su Real Time, martedì 13 ottobre alle 21.20!