Matrimonio a prima vista, anticipazioni: la scelta delle coppie

Scopriamo cosa accadrà nell’attesissimo appuntamento di martedì 17 novembre 2020 di Matrimonio a prima vista Italia, la scelta finale!

Nel reality dei sentimenti di Real Time si avvicina la scelta definitiva per le tre coppie di sposi: decideranno di divorziare o continuare la love story?

Matrimonio a prima vista Italia 2020: coppie al bivio

Le tre coppie di sposi al buio stanno per affrontare le battute finali del reality dei sentimenti.

L’esperimento sociale tra i più seguiti della tv italiana ha incollato allo schermo migliaia di telespettatori ogni puntata.

Le sei personalità diverse si sono dovute confrontare con il partner scelto dagli esperti. Anche per questa edizione, la numero 5 a valutare i futuri sposi c’erano la sessuologia Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Quest’ultimo è entrato nel cast per la quarta edizione in sostituzione di Gerry Grassi.

I sei giovani sono così stati abbinati in base alle inclinazioni, alla visione della vita ed ai desideri. Negli anni però vi sono state moltissime coppie che non hanno retto alla prova del matrimonio “al buio” e sono arrivate a separarsi.

In questa edizione la coppia che appare senza dubbio più affiatata risulta quella di Giorgia e Luca che sono arrivati anche a parlare di futuri bambini e progetti di vita assieme.

Sitara e Gianluca invece nelle scorse settimane hanno avuto dei fortissimi alti e bassi fino alla rottura pare irrimediabile della scorsa puntata. Abbiamo infatti assistito ad un violento litigio e all’allontanamento di Sitara dal luogo della reunion.

Nicole ed Andrea nella puntata durante l’incontro tra le coppie hanno tirato fuori e discusso nuovamente dei problemi che hanno affrontato nelle settimane precedenti.

Nicole lamenta il fatto che il marito non la apprezzi fisicamente mentre Andrea la accusa di volerlo cambiare nel modo di vestire e pensare.

Anticipazioni del 17 novembre: chi si lascerà?

Dopo la reunion che ha visto le tre coppie rivedersi per la prima volta dall’inizio dell’avventura nel programma, è giunto il momento di prendere la decisione più importante fino ad ora.

Come da prassi gli sposi si separeranno per un periodo per poter riflettere su quanto accaduto fino ad ora e decidere se proseguire il matrimonio con il partner oppure optare per il divorzio.

La scelta non è mai scontata come ci hanno insegnato le scorse edizioni nelle quali anche gli sposi apparentemente più affiatati non hanno proseguito la loro storia assieme.

Sarà al cospetto dei tre esperti, nella location milanese, che i sei giovani faranno la loro scelta.

Cosa decideranno dunque Gianluca e Sitara, Nicole ed Andrea, Giorgia e Luca? Lo scopriremo martedì 17 novembre alle 21.20 su Real Time!