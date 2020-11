Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni 6’puntata: sboccia l’amore in una coppia!

Torna martedì 3 novembre il nuovo appuntamento con il reality dei sentimenti di Real Time, ecco cosa accadrà alle coppie!

Prosegue la convivenza e per una coppia ci sarà una svolta importante, una rivelazione cambierà il corso della storia?

Matrimonio a Prima Vista, puntata di martedì 3 novembre, dove eravamo

Prosegue il viaggio nelle emozioni delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020.

L’appuntamento settimanale dopo il cambio in occasione dell’ultima puntata di Temptation Island, è tornato nella sua solita giornata.

Anche per questa settimana sarà martedì sera in prima tv alle 21.20 su Realtà Time!

Per capire come procederanno le storie delle coppie facciamo però un breve riassunto di quanto accaduto nella scorsa puntata.

Per le coppie è iniziata la convivenza dopo i viaggi di nozze ed il ritorno alla realtà è stato più complesso per alcuni piuttosto che per altri.

A subire un passaggio più burrascoso sono stati ancora Gianluca e Sitara che fin dall’inizio hanno avuto una storia altalenante.

Le loro dinamiche li portano a prendere fuoco sempre più velocemente e si è visto Gianluca sbottare in maniera molto forte contro la moglie.

Quello che il concept artist digitale non accetta è l’atteggiamento di poca fiducia che la moglie ha nei suoi confronti, a suo dire troppo prevenuta. Sitara al contrario lamenta ancora la poca chiarezza del marito sull’argomento della sua ex.

Nicole ed Andrea nella scorsa puntata hanno avuto un inizio di convivenza burrascoso. Nel tragitto di ritorno dal viaggio di nozze il pesarese ha confessato di non provare attrazione fisica per la moglie.

Nicole a quel punto si è sentita usata poiché tra loro sono già avvenuti episodi intimi. La tensione tra i due si è sciolta solo poi tardi grazie al benvenuto dei famigliari di lui ed a un ballo sensuale.

Luca e Giorgia hanno invece iniziato la convivenza nel migliore dei modi risolvendo subito il problema dell’abitazione in cui vivere.

Vediamo le anticipazioni della prossima puntata!

Anticipazioni 6′ puntata: in arrivo una dichiarazione d’amore

Proprio la coppia Giorgia Pantini e Luca Cantiano sarà quella che più farà sognare tutti gli appassionati.

Dopo aver conquistato anche gli amici di amica che hanno organizzato una festa di matrimonio a sorpresa, Giorgia ha superato perfettamente lo scoglio maggiore: l’incontro con la ex del marito.

In questa nuova puntata tra i due sposi ci sarà un momento di grande tenerezza e vicinanza nel quale i due si confesseranno di stare per innamorarsi uno dell’altra!

La domanda di Giorgia che scioglierà il cuore di Luca sarà:

“Ti rendi conto di quello che ci sta succedendo?“

Lo stesso Luca in confessionale ammetterà che tra lui e la moglie sta inaspettatamente scoccando la scintilla d’amore.

Per le altre due coppie sarà ancora il tempo di studiarsi, per cercare di appianare i dissapori.

Sitara e Gianluca sempre battaglieri, con il marito che confesserà di non farcela più di essere sempre in ansia nel rapporto con lei.

Per Nicole e Andrea ci sarà una nuova occasione di confronto: la rossa contabile dirà chiaro al marito di non gradire le bugie e le critiche sulla sua alimentazione.

Per scoprire come proseguiranno le love stories di Matrimonio a Prima Vista Italia non cresta dunque che accendere la tv martedì 3 novembre alle 21.20 su Real Time!