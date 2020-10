Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni 27 ottobre: parte la convivenza tra alti e bassi

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista cominciano a sperimentare la vita insieme, scopriamo cosa accadrà nella quarta puntata!

Ora che l’idillio del viaggio di nozze è terminato come andrà la convivenza tra le coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, ogni martedì sera su Real Time!

Matrimonio a Prima Vista 2020, anticipazioni: finito il viaggio di nozze

Le coppie del reality dei sentimenti di Real Time torneranno martedì 27 ottobre a far sognare tutti gli appassionati con nuove emozioni.

Nelle scorse puntate abbiamo visto i neo sposi incontrarsi per la prima volta e poi partire per il viaggio di nozze.

Tra alti e bassi i sei ragazzi hanno cominciato a conoscersi.

La coppia più conflittuale sino ad ora è sicuramente quella di Sitara e Gianluca, che ha passato qualche giorno all’Isola d’Elba.

Anche tra Nicole ed Andrea non tutto è filato liscio poiché la rossa contabile sta ancora cercando di capire cosa prova davvero il suo sposo, che pare un po’ troppo sfuggente per i suoi gusti.

Tra Giorgia e Luca pare invece essere scattata una bella sintonia poiché nonostante alcune vedute diverse i due sono riusciti ad appianare i conflitti e a passare serene giornate in montagna.

Ora che il viaggio di nozze è finito come sarà però il ritorno alla vita di tutti i giorni?

Le coppie alle prese con la convivenza, cosa accadrà

Nella quarta puntata si assisterà dunque ad un momento che le coppie temono molto: il ritorno alle loro vite di sempre.

Per la prima volta infatti conosceranno la vita dell’altro, le loro abitudini.

Ci saranno sorprese che non riusciranno ad accettare? O al contrario il legame si rafforzerà?

Giorgia Pantini e Luca Cantiano inizieranno la loro vita assieme nel migliore dei modi: i due nella terza puntata hanno già deciso dove vivere.

Il loro nuovo nodo d’amore sarà Roma dove risiede Giorgia ed il primo obiettivo sarà trovare una casa in affitto.

Prima però i due passeranno del tempo a casa di Luca e la sua famiglia accoglierà Giorgia con grande affetto e ciò salderà ancora di più il loro rapporto.

Per Nicole ed Andrea invece sarà una puntata all’insegna di forti alti e bassi. Il ristoratore di Pesaro arriverà finalmente a confessare alla sua sposa qual è il nodo che ancora lo blocca.

La rossa Nicole non sarà contenta di sentire che quello che ormai lei considera l’uomo della sua vita non ha attrazione fisica per lei, però cercherà di superare il blocco.

I due si dedicheranno ad un ballo molto sensuale e in quell’occasione Andrea vedrà il lato sensuale di Nicole e ne resterà molto colpito: basterà a far crollare le sue difese?

Un altro punto che Nicole ed Andrea dovranno affrontare sarà dove andare a vivere: per ora nessuno due sembra disposto a lasciare il proprio mondo, sarà questo a creare una rottura tra loro?

Per Gianluca e Sitara la situazione parte già più difficile poiché finito il viaggio di nozze i due si sono separati con la promessa di sfruttare quel tempo da soli per pensare a quanto accaduto e darsi un’altra possibilità.

E’ quanto espresso da Sitara che nonostante sia rimasta molto delusa dal comportamento del marito che le ha nascosto l’esistenza della sua ex, vuole provare ancora a fidarsi.

I due si rivedranno dunque a Firenze, dove vive lui ma vi anticipiamo che anche questa volta tra loro voleranno parole grosse e ci sarà un durissimo scontro! Pare proprio che il destino di questa coppia sia già segnato, oppure no?

Non resta che restare incollati allo schermo martedì 27 ottobre alle 21.20 su Real Time per gustarci una nuova emozionante puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia!