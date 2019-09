Matrimonio a prima vista 4, anticipazioni ultima puntata del 25 settembre: Un finale inaspettato

Matrimonio a prima vista 4, le anticipazioni di mercoledì 25 Settembre. Cosa accadrà durante l’ultima puntata? Chi deciderà di proseguire la propria storia d’amore dopo il programma? Si prospetta un finale inaspettato

Questa sera, mercoledì 25 settembre, alle 21.15 andrà in onda l’ultima puntata della quarta edizione di ‘Matrimonio a Prima vista’, uno dei palinsesti più seguiti di Real Time.

Dopo il matrimonio, la luna di miele e un piccolo assaggio di quella che potrebbe essere la convivenza insieme per Cecilia e Luca, Marco e Ambra, Federica e Fulvio, è arrivato il momento di prendere un’importante decisione, ovvero se continuare il percorso insieme oppure divorziare.

Le anticipazioni del Reality rivelano che ci sarà un finale al quanto inaspettato. Che cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il gesto di Federica deluderà Fulvio

Durante la cena, scoppierà una furiosa lite tra Fulvio e Federica. Lui col cuore a pezzi, si accorgerà che la moglie non porta la fede al dito.

Profondamente deluso dalla mancanza di rispetto da parte della donna, dopo che con tanta pazienza ha cercato di mettere insieme i cocci di un qualcosa che sin dall’inizio non riusciva a tenersi in piedi, con rabbia le restituirà la sua fede e deciderà di porre fine al loro matrimonio.

Federica resterà sconvolta dalla reazione di Fulvio e scoppierà in lacrime.

Luca non riesce a superare il suo trauma

Sembrava essere la coppia modello della quarta edizione di ‘Matrimonio a prima vista 4’, quella di Cecilia e Luca.

Ma passata la festa i due hanno iniziato a fare i conti con la realtà. Luca, dopo una consulenza con Nada, capirà di non aver superato il trauma della morte di sua madre.

Un trauma di cui non riesce ancora a parlare, come sono tante altre le cose che non riesce a condividere con Cecilia la quale invece spera e cerca con pazienza di porre rimedio al suo blocco psicologico.

Questa condizione di blocco da parte di Luca sarà determinante per la loro relazione, la quale pare che nella sua prima fase sia stata affrontata con superficialità. I due decideranno di proseguire provando a conoscersi e scoprirsi oppure decideranno di divorziare e restare amici?

Ambra e Marco in bilico

Anche quella di Ambra e Marco non è una relazione ne iniziata ne proseguita nel migliore dei modi, nonostante i tentativi di entrambi nel cercare un punto di incontro.

Lei ha provato con tutte le sue forze ad abbattere quel muro ed andare al di là, come Marco, che con pazienza ha cercato di mettere a suo agio Ambra e dandole i suoi spazi e i suoi tempi.

Ma anche il loro matrimonio appare davvero molto vacillante con poche probabilità di sopravvivere.

Assisteremo a tre matrimoni fallimentari questa sera? o inaspettatamente qualche coppia si darà una seconda chance? Staremo a vedere.