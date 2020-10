Matrimonio a prima vista 2020, anticipazioni bomba: evento MAI accaduto tra le coppie!

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di Matrimonio a prima vista Italia 2020, tuti i martedì alle 21.20 su Real Time!

Incredibili SPOILER sulla seguitissima trasmissione di Real Time sui sentimenti. Litigi e nuove coppie, cosa accadrà di impensabile a Matrimonio a prima vista Italia 2020?

Matrimonio a prima vista, anticipazioni del 20 ottobre

I nuovi episodi di Matrimonio a prima vista stanno facendo ridere e sognare circa 600 mila spettatori che il martedì restano incollati al video per seguire gli alti e bassi delle tre coppie di sposi “al buio”.

Negli scorsi due episodi abbiamo visto i sei ragazzi presentarsi e salire all’altare per conoscere chi sarebbe stata la persona che avrebbero sposato.

Le regole anti Covid li hanno tenuti lontani fino al momento del “sì” ma poi hanno potuto abbracciarsi e cercare di conoscersi meglio partendo per il viaggio di nozze.

Ma cosa accadrà nel terzo appuntamento?

La coppia più solida almeno fino ad ora risulta essere quella di Giorgia e Luca. I due, dimostrando un profonda intesa fin da subito, hanno anche superato alla perfezione il primo screzio dovuto ad una visione diversa della vita.

I neo sposi hanno alzato i toni riguardo all’ipotetica possibilità di un tatuaggio, spunto che li ha portati a discutere della libertà di scelta in una coppia. Nonostante Giorgia si sia infastidita inizialmente i due anche grazie al loro carattere aperto sono riusciti a capirsi e a trarre una lezione importante: anche il litigio può essere utile per far crescere il rapporto.

In questa puntata Giorgia e Luca continueranno ad avvicinarsi e studiarsi e da quello che si vedrà, pare proprio che i due si piacciano al punto che le indiscrezioni li danno come coppia certa alla fine del programma!

Le coppie i crisi: anticipazioni 3′ puntata

Più complesse le altre due storie: Andrea e Nicole continueranno a studiarsi, cercando di capire se tra loro vi possa essere la fiamma dell’amore. La loro storia è infatti partita un po’ in sordina.

Il ristoratore di Perugia non si è mostrato molto convinto della sua sposa, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico. Il suo voto (7) che ha profondamente deluso la rossa contabile di Milano ed il consiglio di fare palestra ha sollevato molte critiche social, chissà se in questa puntata Andrea si scioglierà?

Secondo gli spoiler oltre ad Andrea e Nicole, i problemi continueranno anche per Sitara e Gianluca.

La bella cameriera ed il media manager avranno alti e bassi molto forti: la scorsa puntata si è chiusa con i due che all’ennesima incomprensione si sono allontanati.

Gianluca passerà la notte da solo, lontano dalla moglie che esprimerà il bisogno di stare da sola per “pensarci sù”.

I contrasti tra i due derivano dal carattere forte di Sitara che si scontra con quello di Gianluca. Il 30enne forse ancora non è riuscito a comprendere tutti i risvolti della personalità di Sitara, da cui è però profondamente attratto tanto da definirla la sua “donna ideale”.

Coppie in subbuglio: evento mai accaduto! SPOILER

Un’incredibile indiscrezione sta filtrando sul futuro delle coppie dell’edizione 2020 del reality di Real Time, ed è un’evento che, se confermato, non ha precedenti.

In nessuna edizione infatti, né italiana né Usa, si era mai assistito ad un terremoto simile!

A quanto sembra due delle coppie di questa edizione decideranno di terminare il loro percorso insieme.

Stiamo parlando di quelle composte da Andrea e Nicole e da Sitara e Gianluca.

Gli screzi saranno troppi ed alla fine gli sposi decideranno per il divorzio, ma a sorprendere tutti sarà quello che accadrà dopo la decisione finale.

A quanto riporta anche Più Donna infatti, pare che scatterà l’amore tra Sitara ed Andrea che inizieranno una love story fuori dal programma.

Ad ora pare che la loro relazione prosegua, chissà come l’avranno presa i rispettivi ex coniugi?