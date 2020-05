Matrimoni in casa, il nuovo trend per l’estate per festeggiare l’amore

Festeggiare i matrimoni in casa sembrerebbe il nuovo trend dell’estate a causa dell’emergenza sanitaria. Vediamo di cosa si tratta.

Per chi non vuole rinunciare alle proprie nozze e alla festa dopo la celebrazione, arrivano i matrimoni in casa.

Ci si può sposare di nuovo

I matrimoni in casa sono la risposta all’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo negli ultimi mesi. Mentre il Governo, con molta probabilità, darà il via libera ai matrimoni dal prossimo 15 giugno, secondo il nuovo trend la festa si farà a casa.

Ad essere convinta di questa nuova tendenza, come si legge su Ansa, è la wedding planner Michelle Carpente che, a completamente a distanza, ha già organizzato circa 30 matrimoni casalinghi. Una tendenza che viene incontro agli sposi che avevano già fissato la loro data e non vogliono rinunciarvi. E non vogliono rinunciare nemmeno alla convivialità che segue la celebrazione (religiosa o civile che sia). Il ricevimento sarà sicuramente più intimo e la casa deve permettere l’ospitata di diverse persone ma, nulla è impossibile.

Il nuovo trend

Per prima cosa, bisognerebbe pensare al proprio numero di ospiti. Questo dipende da quanto grande è la propria casa. Certo, stando alle disposizioni attuali, si potrebbero invitare soltanto i congiunti ma, dal 3 giugno, le misure dovrebbero allentarsi ancora un po’. Quindi un matrimonio in casa tra intimi.

I vari fornitori che renderanno possibile il matrimonio in casa, possono offrire delle consulenze sempre da remoto, studiando le possibilità della casa ospitante. Tutto il materiale, poi, sarà opportunamente fornito con i vari corrieri, direttamente a domicilio. Un matrimonio che ben si sposa anche con chi ha poca disponibilità economica.

Carpente ha affermato che il settore dei matrimoni è stato messo in ginocchio dalla pandemia. Sono stati tantissimi gli sposi che hanno deciso di posticipare le proprie nozze a data da destinarsi. In un momento dove l’incertezza e la paura regnano sovrane, è necessario festeggiare qualcosa di certo: l’amore.