Matilde Hildago de Procel, Google la celebra ‘per errore’ con il suo doodle del 21 novembre

Matilde Hildago de Procel è un medico e una poetessa: Google le dedica il doodle di oggi 21 novembre seppur commettendo un errore.

Il doodle di Google del 21 novembre 2019

Il doodle di oggi non è molto conosciuto sia di viso e sia di nome, eppure questa donna ha scritto un pezzo di storia che ancora oggi ha un grande valore.

Peccato che Google abbia commesso un grande errore, ovvero celebrarla oggi “nel giorno del suo compleanno”: ma non è vero, perchè Maltilde nasce il 29 settembre e non il 21 novembre.

Poco importa, perchè grazie a questa piccola svista tutti gli utenti possono finalmente conoscere la storia di una donna straordinaria.

Lei è la prima donna in assoluto ad essersi laureata in medicina, in un Paese centroamericano – Ecuador – la prima ad aver votato – la prima ad essere stata eletta e la prima ad aver preso un dottorato in medicina. Potremmo chiamarla la donna dei record!

Questa donna però non è solo un grande medico e politico, perché viene ricordata anche per le sue poesie e testi scritti che le servivano come sfogo, per uscire da un mondo che da piccola le stava stretto.

Le sue poesie trattavano il culto della scienza, l’ammirazione per tutto ciò che fosse natura tralasciando quasi del tutto il tema amore e donne. Nonostante questo la sua “Il dovere delle donne” è molto importante per entrare nel suo io più profondo, dove si possono conoscere dei lati nascosti e il terribile conflitto con la società di quel tempo.

Una donna che sembra quasi essere nata in un’epoca non sua e che ha fatto della sua modernità il punto di forza. Google le ha reso omaggio proprio per farla conoscere al mondo intero.