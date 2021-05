Matilde Brandi ha condiviso con i suoi follower una foto dolcissima con le sue figlie: tre sorelle gemelle.

L’ex gieffina sta facendo impazzire il web con il suo ultimo post, vediamolo.

Matilde Brandi

La nota showgirl è nata a Roma il 27 febbraio 1979, sin da ragazza ha sempre avuto la passione per la danza.

Nel 1990 esordisce in tv in Club ’92, ma la popolarità arriva subito quando è diventata la prima ballerina di Domenica In fino al 1995.

Invece nel 1996 vince il premio come migliore ballerina televisiva e lo stesso anno torna a Domenica In condotta da Maurizio Costanzo.

Debutta come conduttrice di Super nel 1998 e nello stesso anno sarà al fianco di Adriano Celentano in Francamente me ne Infischio.

Lei ha partecipato a numerosi programmi televisivi importanti e ha lavorato per molto tempo a teatro.

Però dopo un po’ ha deciso di staccare e di allontanarsi dai riflettori, ma quando si è presentata l’opportunità del Grande Fratello Vip non si è tirata indietro.

Nel reality ha dimostrato di avere un carattere molto forte e schietto.

Matilde ha avuto anche qualche discussione all’interno della casa più spiata d’Italia, mostrando il suo lato passionale e tenace che l’hanno distinta dalla massa.

Purtroppo la showgirl è stata eliminata al televoto dopo solamente pochi giorni, ma nonostante l’eliminazione la Brandi si è sempre fatta notare nello studio di Alfonso Signorini.

Matilde Brandi e la foto con le sue due figlie

La showgirl è stata per molto tempo legata a Marco Costantini, un noto commercialista con il quale ha avuto due figlie: Sofia e Aurora.

Una volta uscita dal programma di Alfonso Signorini, Matilde ha sentito una certa freddezza tra lei e l’uomo, per questo dopo pochi giorni l’uomo l’ha lasciata.

Ma a restare sempre accanto a lei, ci sono state le sue due figlie, al quale lei è molto legata.

L’ex gieffina, all’interno della Casa più spiata d’Italia ha rivelato di avere un rapporto stupendo con le due ragazze e questo si nota anche attraverso i social.

Molto spesso Matilde pubblica degli scatti con loro su Instagram, proprio come poche ore fa.

La Brandi ha pubblicato un’immagine con Sofia e Aurora, sono tutte e tre bionde, con lo stesso sorriso e sguardo.

Tra i commenti, moltissimi ex gieffini hanno commentato il post tra cui: Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Clizia Incorvaia, Samantha De Grenet e Filippo Nardi.

In tantissimi hanno notato la somiglianza impressionante, infatti Matilde è stata scambiata per la sorella gemella di Aurora e Sofia.