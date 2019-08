Matilde Brandi all’ospedale Sant’Andrea di Roma, fan preoccupati ma lei spiega tutto

Questa mattina il post su Instagram della ballerina Matilde Brandi, pubblicato direttamente dall’ospedale, ha preoccupato moltissimo tutti i suoi fan

Matilde Brandi seguitissima sui social dai suoi fan di lunga data, dalle prime ore di questa mattina sta tenendo tutti con il fiato sospeso dopo aver pubblicato su Instagram uno scatto che la immortala in ospedale.

La Brandi all’ospedale Sant’Andrea di Roma

La bellissima ballerina che a breve dovrebbe entrare al Grande Fratello Vip, questa mattina ha allarmato tutti i suoi followers. Seguitissima su Instagram il suo post non poteva di certo passare inosservato, anche se le sue apparizioni in televisione sono sporadiche il suo successo non tende a diminuire e lo dimostra il numero di seguaci che vanta sui suoi profili social.

Così oggi la bella romana ha posato le vesti di influencer per condividere con i suoi affezionati un momento molto difficile della sua vita privata. Matilde Brandi ha postato una foto di se stessa presso l’ospedale dedicando due righe alla sanità italiana, nello specifico per la struttura ospedaliera Sant’Andrea di Roma.

Oggi vorrei dedicare questo post alla sanità italiana e nello specifico l’ospedale Sant’Andrea dove ho trovato dei medici meravigliosi e personale qualificato e gentile aiutiamo la nostra sanità a lavorare meglio cominciando noi a rispettarla per primi

Con queste parole di gratitudine spese sui social, Matilde Brandi lascia tutti col fiato sospeso non dicendo il motivo reale della sua presenza in ospedale. Malgrado il viso teso e preoccupato della ballerina romana, i ringraziamenti rivolti allo staff medico e al personale sanitario lasciano intendere che, malgrado il momento difficile tutto sta andando nel migliore dei modi.

Matilde in lacrime per le figlie

Non resta che augurare alla Brandi di riprendersi velocemente e nei migliori dei modi visto che è stata scelta da Alfonso Signorini, insieme a Fernanda Lessa, Scialpi, Claudia Galanti e altri volti noti, per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Con questa nuova avventura in prima serata, Matilde smentisce le parole rilasciare in un’intervista un po’ di tempo fa dove dichiarava che non avrebbe mai partecipato ad un reality perché incapace di stare lontana dalle sue figlie.

Mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie.

Nella stessa intervista aveva inoltre aggiunto:

Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie. Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale la pena.

Visto l’enorme legame con le sue figlie sicuramente Matilde Brandi sta affrontando questo duro momento circondata dal loro affetto.