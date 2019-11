Matilda De Angelis, chi è Mariele Ventre ne I Ragazzi dello Zecchino D’Oro: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Matilda De Angelis, la giovane 24enne protagonista della fiction di Rai 1, I ragazzi dello Zecchino D’Oro

Scopriamone di più sulla bella e talentuosa cantante e attrice Matilda De Angelis, da stasera tra i protagonisti de I ragazzi dello Zecchino D’Oro.

Chi è Matilda De Angelis

Nasce a Bologna, l’11 settembre del 1995.

Frequenta il liceo scientifico Enrico Fermi e nel frattempo si avvicina al mondo della musica, studiando chitarra e violino e componendo canzoni. Ha solo 16 anni quando entra a far parte del gruppo musicale Rumba de Bodas, con cui incide un album pubblicato nel 2014, chiamato Karnaval Fou. Il successo dell’album le consente di iniziare un tour in l’Italia e in Europa.

Sempre nel 2014, su suggerimento di un amico, partecipa a un provino per un film con Stefano Accorsi: viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film Veloce come il vento, in cui l’attrice interpreta il personaggio di Giulia De Martino.

L’interpretazione si rivela un enorme successo per la giovane, tanto da farle ricevere il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e il Premio Guglielmo Biraghi. Riceve, inoltre, la nomination come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2017 e quella nella cinquina del premio per la miglior canzone originale, Seventeen, sempre per Veloce come il vento.

Nel giugno del 2018 è la protagonista del film Youtopia, per la regia di Berardo Carboni. Entra anche nel cast del film di Sebastiano Riso, Una famiglia, con Micaela Ramazzotti, e in quello de Il premio con Alessandro Gassman.

Nel 2019 Matilda De Angelis interpreta Mariele Ventre nel film “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”, in partenza stasera su Rai 1.

Vita privata e curiosità

La 24enne è fidanzata da anni con il collega Andrea Arcangeli. Il ventiseienne ha recitato in serie televisive come ‘Romeo e Giulietta’, ‘Fuoriclasse’, ‘Il paradiso delle signore’ e ‘Romulus’.

Matilda è sorella di Tobia De Angelis, che ha recitato assieme a lei nella serie televisiva “Tutto può succedere.”