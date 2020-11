Grave lutto per Masterchef J: l’addio di Gordon Ramsay sui social è...

Un devastante lutto ha colpito il celebre cooking show Masterchef J. L’addio di Gordon Ramsay commuove i fan del celebre format.

Una notizia terribile quella che sta circolando nelle ultime ore sui social. La versione inglese Junior di Masterchef è stata colpita da un gravissimo lutto.

Ad annunciarlo sui social il celebre chef stellato Gordon Ramsay. Ecco cosa si legge sulla sua pagina social.

Gordon Ramsey, il triste annuncio sui social

Non cel’ha fatta, Ben Warkins, 14 anni piccolo chef di Junior Masterchef UK. Il ragazzo ha combattuto a lungo contro una gravissima e rara forma di tumore.

Indimenticabile, terribile e commovente la storia del piccolo Ben, che solo tre anni dovette assistere alla tragica e violenta morte di sua madre, uccisa dal padre con un’arma da fuoco per poi togliersi lui stesso la vita.

Ad annunciare la morte del giovanissimo chef, Gordon Ramsay, il quale era molto affezionato a lui non solo per la sua tragica storia, ma anche perché era uno chef di grandissimo talento e pieno di sogni nel cassetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gordon Ramsay (@gordongram)

Le parole dello Chef sui social sono strazianti, eccone un estratto:

‘Oggi abbiamo perso un maestro della cucina. Ben tu eri un cuoco casalingo di incredibile talento e un giovane ancora più forte […] Oggi ho il cuore spezzato, ho perso il mio piccolo amico’

Ha scritto Ramsey sul suo profilo social.

I familiari col cuore a pezzi: ‘E’ stato devastante’

Un dolore devastante da come si legge dai numerosissimi post di parenti, amici e tutti coloro che avevano conosciuto la sua personalità e incredibile forza nell’affrontare le dure prove della vita.

Tra i diversi messaggi, quello dello Zio di Ben, Anthony Edwards che ha detto al Chicago Tribune: ‘E’ stato devastante’.

E chi invece paragona la sua vita ad una storia di fumetti della Marvel, fumetti che sono stati il suo angolo sicuro in questi anni durissimi.

Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, racconta che Ben, non ha mai perso il sorriso e la forza di combattere per i propri sogni, soprattutto per quello più grande avere un’attività di ristorazione tutta sua.

Non è mancato l’addio da parte della Fox Entertainment che come scrive su Instagram, ha perso un ‘membro della famiglia di Masterchef Junior’.

Ciao Ben, che la terra ti sia lieve.