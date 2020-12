MasterChef 10, anticipazioni nuova edizione: quando inizia e tutte le sorprese!

Torna su Sky MasterChef Italia: anticipazioni della decima edizione. Quando andrà in onda e tutte le novità, compresa una sorpresa per il pubblico.

Torna prima delle vacanze natalizie l’amato programma cooking show di Sky: MaterChef Italia con la nuova ed entusiasmante decima edizione.

Anticipazioni su quando andrà in onda, giudici e altre novità. Scopri anche quale sorpresa hanno riservato i giudici per il pubblico da casa!

Anticipazioni MasterChef Italia 10

I fan del famoso cooking show MasterChef possono tirare un sospiro di sollievo, l’attesa è terminata: da giovedì 17 dicembre 2020 il programma tornerà su Sky con la nuova frizzante decima edizione. Andrà in onda in prima serata sul canale Sky Uno.

La decima edizione sarà colma di emozioni e frizzanti sfide tra i concorrenti sempre più agguerriti per vincere l’ambito premio: sembra che addirittura la competizione sarà almeno due volte più ardente della scorsa edizione, o almeno così dicono le anticipazioni Sky. La scorsa edizione è stata vinta da Antonio Lorenzon.

Nella decima edizione i giudici hanno studiato prove molto stimolanti per ‘alzare l’asticella’ e mettere duramente alla prova le capacità culinarie dei concorrenti. I giudici saranno come nella scorsa edizione: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Come per molti altri programmi televisivi, si legge su Leggilo, la produzione di MasterChef ha dovuto ingegnarsi per poter girare le riprese rispettando tutte le misure e le restrizioni anti coronavirus.

I tre giudici hanno organizzato anche una sorpresa, una sorta di anticipazione da pregustare prima dell’inizio del cooking show. Ecco cosa hanno architettato per sbalordire i telespettatori.

Sorpresa per il pubblico a casa

La sorpresa architettata dai tre giudice consiste in una piccola anticipazione della nuova edizione di MasterChef: una piccola promo con loro tre al centro dell’attenzione che raccontano e discutono. Svelano qualche novità, cucinano, mangiano e discutono come solito fanno anche in puntata tra battutine e frecciatine ironiche.

Gli chef hanno cucinato insieme ai fornelli per poi gustare insieme la cena e parlare della nuova edizione. Una simpatica promo del programma che Sky ha mandato in onda ieri, giovedì 10 dicembre 2020, sul canale Sky Uno prima della finale di X-Factor 2020.