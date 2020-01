Masso da 8 chili lanciato dal cavalcavia: denuncia e arresto per due persone

Un masso da 8 chili è stato lanciato durante la notte a Novara: denuncia e arresto. Non sarebbe un caso isolato

A Novara torna l’incubo dei massi lanciati dal cavalcavia. Quello di questa notte ora ha una persona in arresto e una denunciata.

Lancio del masso di 8 chili dal cavalcavia

Durante la notte è stato lanciato un masso otto chili accompagnato da un cartello stradale dal cavalcavia della A4 Torino Milano.

Per il gesto è stato arrestato un uomo e denunciato un minorenne: il caso non sarebbe isolato e gli inquirenti stanno indagando su tutti gli aspetti. I lanci del cartello e del masso avrebbero provocato danni ai molti mezzi in transito, nei pressi dell’uscita per Vicolungo – ma per fortuna nessuna vittima.

In aggiornamento