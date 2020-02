Chi è Massimo Ranieri, il celebre cantante italiano e attore di teatro, padre d Cristiana Calone, nata da una precedente relazione negli anni 70

Scopriamo tutti i segreti di Massimo Ranieri, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, nasce a Napoli, il 3 maggio del 1951.

Giovane talentuoso e dalle mille risorse, nel corso della sua vita si dedica alle carriere di cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman.

Le sue attività principali sono in particolare la recitazione al teatro e la musica leggera.

Recentemente è apparso come guest star nell’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Odio l’estate”. Ha all’attivo più di quattordici milioni di dischi venduti ed è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo.

Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli.

Chi è la figlia del cantante?

Non tutti lo sanno, ma Massimo Ranieri ha una figlia, Cristiana Calone, nata nel 1971 dall’amore tra il cantante e Franca Sebastiani.

Ranieri la riconosce e le consente di portare il suo vero cognome nel 1997. Nonostante il riconoscimento, però, i due si conoscono di persona soltanto nel 2007, quando Cristiana ha già 37 anni.

Poco dopo, la presenta pubblicamente a “Tutte donne tranne me”, il suo programma su Rai1, organizzandole una sorpresa, durante la quale le dedica in maniera commossa “La cura” di Franco Battiato.

Nel 2016 Cristiana è ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso e parla del suo rapporto con il padre, dichiarando di non provare nessun tipo di rancore nei suoi confronti e anzi di amarlo.

La Calone ha rivelato infine che il padre la stia aiutando anche a livello economico, pagandole l’affitto della casa in cui vive, essenziale per riuscire a crescere in maniera dignitosa il suo piccolo bambino di 5 anni.