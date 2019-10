Massimo Lopez, colpito da un infarto sul palco ‘Il dolore sempre più forte’ : il racconto a Domenica Live

Massimo Lopez, il racconto dell’infarto avvenuto sul palco commuove il pubblico. L’attore del trio rivela tutta la verità a Domenica Live

Nella puntata di ieri a Domenica Live ospite della puntata il bravissimo attore Massimo Lopez, dove la conduttrice ha ricordato i momenti più belli della carriera dell’attore, partendo appunto dal Trio che lo ha reso famoso insieme ad Anna Marchesini e Tullio Sollenghi.

Massimo Lopez in lacrime a Domenica Live

Ospite nel programma di Barbara D’Urso, Massimo Lopez ha ricordato i momenti più belli della sua lunga carriera e del trio di cui faceva parte. Un trio che ha avuto un grandissimo successo negli anni 80, insieme ai suoi colleghi Tullio e alla bravissima Anna Marchesini. L’attore infatti, ha ricordato quest’ultima con grande commozione, un amicizia durata per anni, fino all’ultimo respiro di Anna. Un ricordo commovente che ha messo per un istante, ha fatto perdere la voce all’attore per la commozione.

«Ognuno di noi proponeva qualcosa. Lei era rompiscatole. Anche io, ma lei di più, avrei voluto esserlo io con la stessa forza. Ci siamo sentiti fino alla fine, non stava bene ma era viva, i suoi occhi erano molto vivi, così il suo cuore. Mi mandava messaggi con battute. Quando li rileggo, ancora rido»

Massimo Lopez infarto sul palco

L’attore dopo il ricordo della bravissima amica e collega Anna Marchesini, ha anche ricordato un momento molto doloroso della sua vita. Massimo Lopez infatti ha raccontato quando sul palco di Trani, durante un suo spettacolo, si è sentito male:

«A un certo punto ho sentito un indolenzimento lieve al torace. Sai quando dopo che hai fatto le flessioni in palestra? Non avevo fatto nessun tipo di esercizio, però. Pensavo a tutte queste cose mentre recitavo. Parlavo, facevo altre cose, ma intanto pensavo che era strano quello che sentivo».

Lopez ha intuito immediatamente che il suo corpo gli stava mandando dei segnali che qualcosa non andava.

«Mi sono dato un tempo. Mi sono detto, se questo dolore aumenta ancora nel prossimo minuto, blocco tutto e chiamo l’ambulanza. Dopo quel minuto, ho chiesto scusa a tutti e sono andato via. Ho detto di chiamare un’ambulanza. Hanno capito subito che era grave. Sono arrivato in ospedale in sette minuti. Sono stati tutti bravissimi».

Momenti di panico per il conduttore che però grazie all’intervento immediato dei medici, è riuscito a ritornare più forte di prima.