Massimo Giletti, tutto sul giornalista e conduttore di La7: dalla fidanzata alla vita sotto scorta

Questa sera, Massimo Giletti tornerà a parlare di mafia in uno speciale di ”Non è l’Arena”. Scopriamo tutto sul noto giornalista dalla fidanzata al suo ultimo anno trascorso ”sotto scorta”.

Massimo Giletti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, che solerte lo segue sul piccolo schermo ove si occupa principalmente di inchieste, approfondimenti e politica.

L’ultimo anno per il noto giornalista, ritenuto scomodo da alcuni esponenti esponenti del Clan Graviano, è stato trascorso sotto scorta, a seguito di pesanti minacce a suo carico.

Ciò nonostante, questa sera, 10 Giugno 2021, ritornerà a parlare di mafia in prima serata, in uno speciale della sua iconica trasmissione ”Non è l’Arena”, intitolata ”Abbattiamoli”, ove presenterà uno speciale reportage su Cosa Nostra.

Chi è Massimo Giletti: Carriera e Vita privata

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 Marzo del 1962, sotto il segno dei pesci ed è uno dei più amati e stimati conduttori della televisione italiana.

Ha esordito verso la fine degli anni ’80 nelle vesti di giornalista all’interno della redazione dei Mixer, e successivamente a partire dagli anni ’90 è stato al timone di diverse trasmissioni contenitore della rete ammiraglia, quali: Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Dopo essersi dimesso nel 2008 dall’Ordine dei giornalisti a seguito del quarto procedimento disciplinare per commistione tra attività giornalistica e pubblicità, viene riaccolto dall’Ordine dei giornalisti del Piemonte solo nel 2014 l’Ordine dei Giornalisti, riconquistando il tesserino da giornalista.

Dopo aver condotto a lungo la trasmissione ”Non è l’Arena” in Rai, passerà a La 7 ove condurrà ”Non è l’Arena e dove”.

Quanto alla vita privata, il giornalista ha sempre cercato di temere il massimo riserbo, in questo periodo molto particolare ancor di più.

Non ci sono fonti ufficiali, ma alcuni rumors diffusi sul web, parlerebbero di un ritorno di fiamma con il volto noto di ”Un posto al sole”, Angela Tuccia.

I due hanno avuto una relazione dal 2011 al 2013, è un presunto ritorno di fiamma nel 2017. Dunque, quanto allo status sentimentale non ci sarebbero notizie ufficiali, non si sa se i due stiano effettivamente ancora insieme oppure no.

Massimo Giletti, un’anno sotto inchiesta

Come è noto dallo scorso luglio 2020, il noto conduttore e giornalista piemontese è costretto a vivere sotto scorta a seguito delle minacce rivolte contro la sua persona dal Boss Filippo Graviano.

Tali minacce furono avanzate a seguito dello scontro tra il Magistrato Nino Di Matteo e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in relazione all’uscita di oltre 200 mafiosi durante la Pandemia.

In questo contesto il Magistrato Nino Di Matteo ha accusato in diretta tv il Ministro della Giustizia Bonafede di avergli negato un incarico tanto importante al ministero della Giustizia a causa di pesanti pressioni che il Ministro Bonafede avrebbe ricevuto da parte di Boss mafiosi.

Il conduttore di ”Non è L’Arena”, ha fatto in questo contesto nomi e cognomi di quei detenuti che avevano ottenuto la detenzione domiciliare al fine di fare chiarezza sul Caso Di Matteo. A seguito delle pressioni mosse da Giletti, dal carcere il Capomafia ha dichiarato guerra al giornalista piemontese.