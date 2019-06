Massimo Giletti porta Mark Caltagirone a Non è l’Arena, il video dietro le quinte

Massimo Giletti ha girato un video nel back stage di Non è l’Arena in cui ha mostrato il vero Mark Caltagirone, o meglio quello che si è spacciato per lui

Mark Caltagirone non esiste e adesso la versione è confermata, alla luce dei fatti evidenti, dalle tre della AiCos Managment: Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Eppure, c’è chi ha mosso le fila di tutta la storia e dei social. Chi si nasconde dietro quella maschera? Massimo Giletti lo mostra in un video.

Massimo Giletti porta a Non è l’Arena Mark Caltagirone

Eppure, anche se agli effetti pratici Mark Caltagirone è solo un personaggio inventato/imprenditore fantasma, pare che ci siano state varie sue “comparse” sul piccolo schermo e tra le pagine dei più autorevoli giornali di gossip.

Andiamo per ordine: la prima volta che si è sentito ufficialmente in televisione è stato nel programma “Live-non è la D’Urso“, tramite una telefonata che, stando alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, ha fatto da ponte ad un telefono che ha fatto da ponte ad un altro telefono in vivavoce.

Solo poco dopo sono state divulgate delle foto che immortalavano Pamela Prati in compagnia di un uomo con un cappellino rosso. Ma allora chi era l’uomo a telefono e l’uomo con il cappellino rosso?

Mark Caltagirone andrà a Live non è la D’Urso

Mark Caltagirone non esiste e, tuttavia, ci sono state note trasmissioni del mattino come Storie Italiane di Eleonora Daniele che Mattino Cinque di Federica Panicucci che hanno spacciato per veri alcuni screen pubblicati su Instagram da un palese troll che aveva rinominato l’uomo Marck (con l’aggiunta del ‘CK’). Massimo Giletti, dal canto suo, ha provato a fare chiarezza, ma Live è sicuramente il programma che potrà darci più risposte.

Adesso, alla luce di quanto successo con Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, Massimo Giletti ha ospitato in studio un uomo che sostiene di essere Mark Caltagirone. Che è successo?

“La d’Urso trema, abbiamo un uomo che è Mark Caltagirone“

Aveva dichiarato al termine della puntata il conduttore, sganciando la bomba dell’esclusiva alla stessa Barbara d’Urso dicendo che l’uomo sarà presente nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso.

E’ forse uno scherzo? Si tratta dell’uomo con il cappello rosso che è stato fotografato insieme a Pamela Prati (che Donna Pamela aveva spacciato per Caltagirone?) o si tratta dell’attore che aveva chiamato Barbara d’Urso in diretta televisiva? Non è l’Arena che dà la linea a Non è la d’Urso.