Massimo Giletti, baci e teneri sguardi con la nota nuotatrice: le foto private rubate dai paparazzi di Chi

Massimo Giletti, il conduttore di La7, è stato beccato con la sua nuova fiamma, Ranomi Kromowidjojo, ecco chi è il nuovo amore del conduttore

Il conduttore Massimo Giletti è uno dei più apprezzati della televisione italiana. il conduttore dopo anni alla Rai, ha preso una strada diversa, trasferendosi su La7 con il suo programma “Non è l’Arena”.

Massimo Giletti con la nuova fiamma

Il conduttore Massimo Giletti in queste ore, è stato beccato a Roma, al Foro Italico, con una bellissima donna al suo fianco. Il presentatore infatti è stato beccato insieme alla bravissima e bellissima nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo. A immortalare Massimo, in atteggiamenti intimi con la nuotatrice è stato il settimanale Chi, condotto da Alfonso Signorini. Nella foto infatti il conduttore si mostra felice e sorridente con la bella Ranomi. In realtà Giletti ha affermato che tra i due c’è soltanto una semplice amicizia..

Massimo Giletti baci e carezze con Ranomi

Le foto pubblicate dal settimanale Chi però non lasciano dubbi. I due sembrano essere molto più che amici. Pare infatti che Massimo e Ranomi si siano scambiati baci e carezze innocenti, a detta di Massimo, stappando insieme anche una bottiglia di vino. Ma Giletti ha tenuto a specificare, che questi sono gesti innocenti tra due amici molto complici.

“E’ stato solo un gesto di amicizia”.

Ma non tutti credono alla sua parola, i due infatti sembrano essere molto affiatati, ma nulla vieta che tra i due stia nascendo qualcosa in più di una semplice amicizia. La giovane olandese ha solo 29 anni e chi lo può dire, magari Giletti ha fatto breccia nel suo cuore