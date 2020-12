Non è riuscito a trattenere la commozione Massimo Cannoletta, durante l’ultimo appuntamento del programma di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera.

L’ex campione de L’Eredità ha fatto confessioni riguardo il suo abbandono del programma di Rai 1 e ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava.

Anche la conduttrice è apparsa provata dalle parole del divulgatore culturale, che mancherà a tutti.

Nel corso dell’ultimo appuntamento del programma di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, si è verificato l’impensabile.

Ospite della puntata è stato Massimo Cannoletta, colui che ha tenuto banco per moltissime puntata a L’Eredità. Il divulgatore culturale è stato campione del quiz di Flavio Insinna su Rai 1 per numerose puntate e si è portato a casa ben 280mila euro.

Cannoletta è scoppiato in lacrime in diretta, davanti al pubblico di Rai e alla conduttrice del programma, che è rimasta basita dall’atteggiamento dell’ex campione.

Massimo Cannoletta fa un passo indietro e parla della sua esperienza a L’Eredità:

“si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L’Eredità tutto quello che potevo dare e L’Eredità aveva dato a me tutto.”

Cannoletta non è riuscito a trattenere le lacrime e ha parlato di quando ha dato la notizia del suo abbandono a Insinna: notizia che si è rivelata più amara del previsto.

Il motivo? Cannoletta pare fosse sinonimo di picchi di share e questo lo sapevano bene gli autori del programma di Rai 1:

“Con Flavio Insinna sono rimasto in buoni rapporti. È talmente un persona di un’umanità straordinaria che non poteva non capire.”