L’Eredità, Massimo confessa di aver barato: ‘Non mi pento’

L’ex Campione de L’Eredità si confessa al settimanale Gente. Massimo Cannoletta ‘contro le regole’ lo ammette: ‘Non mi pento’.

Massimo Cannoletta è divenuto ormai uno dei volti noti della Tv Italiana. Super campione de l’Eredità, è stato protagonista di oltre 30 puntate del celebre quiz show, nell’arco del quale ha vinto circa 252mila euro.

Il celebre divulgatore storico-scientifico di origine leccese recentemente ha concesso una lunga intervista alla rivista diretta da Monica Mosca.

L’indiscusso protagonista della trasmissione di Insinna, ha rivelato alcuni dettagli del suo privato, per poi tornare a parlare della sua ‘autoeliminazione’ a L’Eredità che come è noto ha scatenato non poca polemica.

La confessione spiazzante

Qualche settimana fa, come i fan del programma sicuramente ricorderà. Massimo Cannoletta ha favorito un altro concorrente nel celebre gioco di Rai 1 autoeliminandosi.

A distanza di settimane rivela al pubblico il perchè del suo gesto, il quale per molti è stato considerato profondamente altruista, per altri sbagliato dal punto di vista della correttezza verso il gioco e degli altri concorrenti in gara. Ecco quanto rivelato in merito:

‘L’ho fatto in maniera lucida e serena, non me ne sono pentito. Tutti vanno a L’Eredità per giocare, ma anche con la speranza che la vincita possa cambiare loro la vita’

ha rivelato il divulgatore, il quale ha pensato che Tommaso avesse ‘messo insieme un montepremi ricco’ e a tal proposito non sarebbe stato giusto ‘soffiarglielo via’ dando la risposta esatta alla domanda posta dal conduttore. E ancora:

‘Viviamo un momento difficile, i soldi possono aiutare. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, i soldi possono essere d’aiuto’

e poi ammette in maniera del tutto esplicita ai lettori di Gente:

‘Ho dato volutamente la risposta sbagliata per favorire il mio avversario’

conclude così Cannoletta su quello che ancora oggi rappresenta un argomento al quanto spinoso.

Un gesto d’altro canto che pare sia stato al di là delle perplessità di una fetta di telespettatori puramente altruista e per dare la possibilità ad altri concorrenti di poter portare a casa una sommetta di denaro, che in questo periodo soprattutto, fa sempre comodo.

La rivelazione inaspettata su Flavio Insinna

Nel cambiare focus, Massimo Cannoletta fa alcune dichiarazioni sul conduttore de l’Eredità, verso il quale nutre una ‘profonda gratitudine’ soprattutto perchè con la sua professionalità non l’ha mai messo a disagio nell’arco delle puntate di cui è stato protagonista.

Un fattore importante spiega il super campione, che gli avrebbe permesso di concentrarsi e rispondere correttamente alle domande in gioco:

‘Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Flavio Insinna […] Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di ragionare a mente lucida’

e ancora:

‘Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata’

ha concluso Massimo Cannoletta.