Massimo Bossetti, “Dubbi sul DNA, ho inviato una istanza”: l’Avvocato Taormina scava sull’omicidio di Yara Gambirasio

L’avvocato Taormina ha dei dubbi sul Dna e vuole vederci chiaro su Massimo Bossetti e sull’omicidio della piccola Yara.

In questo periodo il muratore di Mapello ha fatto sentire la sua voce non solo tramite il suo avvocato, ma anche scrivendo direttamente al Direttore Feltri chiedendo aiuto.

Da tempo sta scrivendo un libro di memorie, che possa servire in futuro nel caso qualcuno un giorno volesse prendersi l’incarico di scavare su questo caso e confermare o meno la sua innocenza.

La lettera a Feltri di Libero Quotidiano rappresenta anche un po’ questo, cercando in qualche modo di trovare uno sbocco e un modo per dar voce a quelle che sono le sue richieste al fine che si indaghi ulteriormente.

Lui continua a professarsi innocente e ora qualcuno vuole vederci più chiaro.

L’Avvocato Taormina è stato ospite della puntata Iceberg di Telelombardia – come riportato anche da BergamoNews – annunciando il suo dubbio in merito al procedimento del caso Yara:

“posso comunicare che con posta certificata ho trasmesso alla procura della Repubblica di Brescia una istanza per procedere ad accertamenti per verificare l’esistenza di materiale genetico”

Che dovrebbe essere presso l’Ospedale San Raffaele. Lo stesso, evidenzia sempre nel suo comunicato, che il professore Giorgio Cassari ha dichiarato essere disponibile durante l’udienza del 20 novembre 2015:

“l’istanza è stata presentata per stabilire se in esso sia identificabile o meno il dna di bossetti”

Evidenzia inoltre che questa istanza sia stata fatta da libero cittadino:

“ci tengo a precisare che non è mio interesse mettere in discussione la capacità del legale di bossetti. non ho interesse ad occuparmi in prima persona del caso”