Massimo Bossetti, “I miei bambini sanno la verità”: emergono le condizioni di vita della moglie Marita

Riflettori puntati sull’omicidio di Yara Gambirasio e su Massimo Bossetti. Ma in tutto questo emergono le condizioni non buone di Marita Comi e di cosa ha detto ai suoi bambini del padre

Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti non attraversa un momento facile. Ecco cosa ha detto ai figli in merito a questa situazione e del tragico omicidio di Yara.

Le condizioni di Marita Comi

Le condizioni di Marita Comi, madre di tre figli di cui due minorenni, non sarebbero buone. La donna non è solo la moglie dell’uomo in carcere per l’assassinio di Yara Gambirasio ma anche colei che nell’ombra sta lottando per la sua vita e quella dei suoi figli.

Le sue condizioni emergono dal settimanale Giallo e da una nota riportata da BergamoNews. Alla donna infatti, nonostante l’Associazione Giustitalia abbia verificato che ne avesse avuto diritto, è stato negato il Reddito di Cittadinanza.

Marita oggi vive grazie a dei lavori part.time in una piccola casa di Mapello e percepisce – sempre da quanto si evince – 500 euro al mese senza altre entrate.

Nella nota si evince che secondo l’Isee e altri dettagli di natura economica avrebbe avuto tutti i requisiti di legge per ottenere il reddito di cittadinanza:

“qualche giorno fa è venuta a sapere che la domanda era stata respinta”

Le parole di Marita ai suoi figli

La donna ha dovuto anche affrontare tutta la vicenda giudiziaria del marito e su come avrebbe spiegato il tutto ai suoi figli.

Proprio al momento della sentenza con la conferma di ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, Marita ha fatto i conti con la realtà rilasciando alcune parole tramite il suo avvocato Claudio Salvagni riportate da Libero Quotidiano è emerso come abbia dovuto affrontare il discorso con i suoi figli:

“massimo è innocente ed è quello che ripeto ai nostri figli. non smetterò mai di lottare per la verità”

E per i suoi figli chiede di seguire una linea netta