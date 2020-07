Massimo Boldi lascia la fidanzata 34 più giovane ‘Non posso darle abbastanza’: il dramma privato

Massimo Boldi lascia la sua compagna poco prima delle nozze: ” Ma la verità è che potevo darle troppo poco…”

Uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano è, senza alcun dubbio, Massimo Boldi.

Di recente, il noto attore milanese ha dichiarato di aver lasciato la sua giovane compagna e ha rivelato il motivo che si cela dietro a questa difficile scelta.

Massimo Boldi: addio a Irene Fornaciari

Nella sua lunga carriera ha interpretato una serie di personaggi che hanno regalato tante grasse risate ai suoi fan. Negli anni, si è consacrato come uno dei comici più amati nel nostro Paese. In queste ore, circola in rete una notizia che riguarda proprio Massimo Boldi.

L’attore 74 enne ha lasciato la sua giovane compagna, Irene Fornaciari (per scoprire qualcosa in più su di lei, clicca sul seguente link) e ha rivelato perchè ha deciso di dire addio alla giovane ad un passo dalle nozze.

Le parole dell’attore milanese

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore milanese ha rivelato il motivo per cui ha lasciato la giovane compagna ad un passo dal matrimonio. Massimo Bloldi, infatti, ha dichiarato che non poteva offrirle tanto e che sarebbe stato egosita se avesse continuato questo rapporto:

“Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due. Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”, dice il comico al settimanale Oggi. “

Riferendosi alla sua ex compagna, il comico ha affermato che tra loro due rimarrà una bellissima amicizia e spera che presto possa trovare la persona capace di darle tutto ciò che desidera.