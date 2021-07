Il noto attore dopo i tristi avvenimenti accaduti nella sua vita, è davvero stanco: il suo volto malinconico dice tutto.

Quando si parla di Massimo Boldi è impossibile non nominare il suo fantastico sorriso travolgente.

La sua ironia ha ha conquistato milioni di italiani, ma ora la situazione è completamente cambiata.

Massimo Boldi: i gravi lutti

Si chiamava Maria Teresa Selo la moglie di Massimo Boldi.

La donna è morta nel 2004 a 47 anni, dopo aver aver combattuto per dieci anni con una dolorosa malattia.

I due si sono sposati nel 1973 e dalla loro unione sono nate tre figlie, Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990).

Massimo e Maria Teresa sono sempre stati super innamorati, lei lo ha sempre appoggiato nel suo lavoro.

La morte di lei è stato davvero un duro colpo per l’attore.

Come ha raccontato in una recente intervista, la sua vita non è stata affatto facile, ha vissuto momenti di grande tristezza:

“Ho avuto dei periodi di down abbastanza importanti, ma è stata una fase della vita. E’ iniziata con la morte di mio padre quando avevo 19 anni e si è conclusa con l’addio alla mia metà, Marisa, nel 2004, quando lei aveva 47 anni e io 59″.

Insomma, non è stato per niente facile per lui sopportare tutto ciò.

Massimo Boldi, addio alle persone più importanti della sua vita

Due anni fa è uscito il film “Amici come prima”, un film molto importante dato che simboleggia il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica.

I due famosi comici sono stati per ben 13 anni separati e durante un’intervista doppia a Le Iene, hanno spiegato il perché.

Si erano persi di vista, per via dell’attore milanese:

“Ho avuto una crisi particolare io.. (..) Però, siamo qui e ci vogliamo più bene di prima”.

Ma non è finita qui, perché Massimo ha dovuto anche affrontare un altro duro episodio, ovvero quando ha lasciato Irene Fornaciari per Anita, una ragazza molto più giovane di lui.

Il comico 75enne ha perso la testa per lei, nonostante sia 40 anni più grande della donna.

La storia con Irene ha avuto tantissimi alti e bassi, addirittura in programma c’era anche il matrimonio, ma la conoscenza con la giovane ha distrutto tutti i progetti.

La loro separazione ha segnato profondamente l’attore, anche i fan hanno notato un certo malessere dalle sue ultime apparizioni in televisione.

A quanto pare oggi è irriconoscibile, sui social si è mostrato spesso con un’espressione non molto felice.

Leggi anche –> Massimo Boldi è il nuovo testimonial della Regione Lombardia