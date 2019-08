Incidente in auto per Massimo Boldi, lo schianto contro il guardrail: ‘Un...

Paura per Massimo Boldi, incidente d’auto in tangenziale: il racconto di una persona vicina all’attore milanese, ecco cosa è successo

L’attore milanese, Massimo Boldi, coinvolto in un incidente in tangenziale, ecco cosa è successo nel pomeriggio del 4 agosto.

Massimo Boldi: incidente in tangenziale

Uno degli attori comici più amati del cinema italiano è sicuramente Massimo Boldi. Nella sua lunga carriera ha interpretato una serie di personaggi che hanno regalato tante grasse risate ai suoi fan. Nelle ultime ore, circola in rete una notizia che ha preoccupato non poco i suoi fan: l’attore milanese è stato coinvolto in un incidente d’auto mentre percorreva le strade della Toscana. La notizia è stata diffusa da una persona vicina a Massimo Boldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente che ha visto coinvolto l’attore milanese si è verificato sulla tangenziale all’altezza di Grosseto. L’auto su cui viaggiava il comico è andata a sbattere contro il guardrail.

Pare che il comico abbia avuto un colpo di sonno che lo ha fatto andare fuori carreggiata. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze e Massimo ha ripreso il suo viaggio verso Roma.

Il silenzio dell’attore milanese

Dopo l’incidente sulla tangenziale, il comico milanese si è reso conto di aver perso il controllo della sua auto. Nonostante l’impatto con il guardrail, l’auto non ha riportato gravi danni. L’attore milanese, inoltre, ha ritenuto superfluo recarsi al Pronto Soccorso, continuando il suo viaggio verso la capitale. Sui social, numerosi i fan che si sono precipitati sui social per sapere come stesse. Per il momento,l’amico di De Sica ha deciso di restare in silenzio, probabilmente perchè nessuno ha assistito al suo incidente e non voleva fare preoccupare il suo pubblico che da sempre lo segue.

Dopo il grande spavento, l’attore può godersi le sue vacanze estive a Santa Maria Di Leuca.