Chi è Enrica Anna Tarolla? una donna molto raffinata e in carriera che suscita molta curiosità. Lo scoop della sua storia con l’attore l’ha resa famosa: scopriamo di più sul loro rapporto.

Della vita privata dell’imprenditrice non si sa praticamente nulla, ma le cronache rosa le hanno messo gli occhi addosso, per via della sua presunta storia d’amore con il grande Massimo Boldi.

Chi è Enrica Tarolla, la presunta fidanzata di Massimo Boldi?

Classe 1987, Enrica Tarolla è una giovane imprenditrice di 34 anni di Foggia.

Attualmente vive a Roma e si occupa di un’agenzia che gestisce hostess e grandi eventi.

Come abbiamo detto in precedenza, della sua vita privata non sappiamo molto, dato che ci tiene moltissimo alla sua privacy.

Ma nel 2019 è stata presa di mira dai giornali e riviste di gossip che l’hanno ‘presentata’ come la giovane fidanzata di Massimo Boldi, nonostante i 43 anni di differenza d’età che ci sono tra i due.

Ma qual è la verità sul loro rapporto? scopriamolo.

Massimo Boldi, la verità sulla giovane Enrica

Nelle scorse ore, Massimo Boldi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dedicato proprio a Enrica Tarolla, la ragazza di 34 anni che, tre anni fa, fu etichettata come sua fidanzata.

Nell’emozionante post, l’attore, ha rivelato:

“Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza. Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo. Ma come puoi Massimo essere amico di questa ragazza?”

Ha aggiunto:

“È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi.”

Insomma, niente love story come tutti immaginavano, ma semplicemente una gran e bella amicizia che va oltre ogni cosa.

Leggi anche –> Massimo Boldi è il nuovo testimonial della Regione Lombardia