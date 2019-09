Massimiliano Varrese, chi è il concorrente di Amici Celebrities: carriera, moglie e la figlia Mia

Chi è Massimiliano Varrese? Scopriamo tutto su uno dei concorrenti più amati di Amici Celebrities!

Chi è Massimiliano Varrese

Nasce a Roma, il 5 gennaio 1976, dopo di che si trasferisce in Toscana.

Inizia a studiare giovanissimo le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma. La sua carriera televisiva inizia nel 1998, quando dopo vari spot pubblicitari, viene inserito come cantante-ballerino nel cast di Carràmba! Che fortuna di Raffaella Carrà.

Attivo anche in teatro, esordisce con alcuni musical, come Sono tutti più bravi di me e The Beautiful Thing. Entra a far parte anche in alcuni corpi di ballo per la tv e per la musica, e nel frattempo recita in serie televisive come Operazione Odissea, Il bello delle donne, La Sacra Famiglia, Carabinieri, Il sangue e la rosa e Grandi Domani e in film come Velocità massima.

Nel 2007 riceve il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale per il musical di Tre metri sopra il cielo, tratto dal libro di Federico Moccia, dove interpretava il ruolo del protagonista Step.

Negli anni successivi si dedica quasi interamente alla sua attività teatrale e ai videoclip musicali, come quelli di Fabrizio Moro e di Noemi.

Massimiliano torna in tv nel 2019, partecipando come concorrente al talent show di canale 5 Amici Celebrities.

Alcune curiosità sullo show man

Massimiliano Varrese è sposato con la nota attrice e conduttrice televisiva italiana Valentina Melis. I due hanno anche una bambina di due anni, di nome Mia. Grazie alla nascita della loro bambina, l’amore di coppia si è fortificato: oggi risultano agli occhi di tutti una famiglia molto affiatata.

Massimiliano è anche istruttore di arti marziali e in particolare di kudo.