Fa molto scalpore la notizia delle ultime ore riportata dal sito di gossip Biccy. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, l’attuale protagonista del GF Vip 5 Massimiliano Morra avrebbe avuto un flirt clandestino con un uomo sposato.

Massimiliano Morra, che nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha negato tutti i rumors sulla sua omosessualità, potrebbe custodire gelosamente un segreto. A lanciare lo scoop è stata lei, la regina del gossip: l’influencer Deianira Marzano.

Sulle sue Instagram stories, la sferzante napoletana ha riportato la segnalazione di un internauta che le ha confessato un informazione privata sulla sfera privata dell’attore:

“Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano Morra avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui. A noi se questo sia vero non ci interessa, non c’è niente di strano. Ma perché fingere per anni di essere etero e prendere in giro la gente per anni?”