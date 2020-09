Chi è Massimiliano Morra? Vittima di un terribile incidente e ex di Adua Del Vesco

View this post on Instagram

Oramai ci siamo , manca davvero poco . Questo è l’ultimo post prima dell’inizio di questa nuova avventura . In questi anni mi avete sostenuto e dimostrato tutto il vostro affetto . In questo viaggio voglio mostrarvi chi è Massimiliano , non i personaggi che ho interpretato nelle fiction che conoscete . Spero nel vostro enorme sostegno e affetto che sarà ancor più determinante per arrivare fino in fondo . Un grande saluto anche alla mia ragazza, la mia famiglia,i miei amici più stretti e la mia nonnina ! Il profilo sarà gestito comunque dal mio staff personale . Cerchiamo tutti insieme di arrivare in fondo al traguardo ! Vi voglio bene 🙏🏻❤️💪🏻😘 @grandefratellotv #grandefratellovip #gfvip