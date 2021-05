Massimiliano Mollicone attacca tutti: “Fate giusto un po’ schifo”

Ecco il motivo per il quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha speso parole cocenti nei confronti degli utenti sui social.

Massimiliano Mollicone non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha voluto denunciare l’accaduto.

E’ successo poche ore fa, quando l’ex tronista di Uomini e donne ha postato una storia che ha lasciato tutti sbigottiti.

Il ritorno di Massimiliano sul web

Dopo vari mesi di assenza dovuti alla sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, Massimiliano Mollicone ha recuperato il cellulare ed è tornato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Da quel momento ha documentato tutta la sua storia con l’ex corteggiatrice Vanessa Spoto e non si è trattenuto dall’ esprimere il suo pensiero.

Poche ore fa, ha postato una storia nella quale ha espresso la sua opinione riguardo un tema che gli sta molto a cuore. Continuate a leggere per scoprire cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Massimiliano Mollicone attacca: “fate schifo.”

Poche ore fa, Massimiliano mollicone ha postato una storia nella quale ha insultato gli utenti.

Nella storia in questione, si legge un messaggio di cyberbullismo all’insegna del bodyshaming.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Il messaggio in questione era destinato all’ex tronista Samantha, sua compagna di avventura nell’ultima edizione di Uomini e donne.

Massimiliano, nonostante non sia stato insultato in prima persona, è voluto intervenire per difendere l’ex tronista e per attaccare chiunque si prenda il diritto di insultare qualcuno per il suo peso.

I due avevano legato molto durante la bellissima esperienza da tronisti nella trasmissione di successo di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ora pare che siano rimasti amici.

Un gesto davvero nobile che gli fa onore, complimenti a Massimiliano!