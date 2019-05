Massaggio ai piedi: i punti da pressare per avere il massimo dei benefici

Scopriamo insieme i 7 benefici di un massaggio plantare riflessologico.

La parte più usata, abusata e trascurata del corpo sono i nostri piedi. Sono sempre in movimento e nel tempo possono renderci infelici con fastidiosi dolori e disagi.

I massaggi ai piedi della riflessologia alleviano lo stress e la tensione. Aggiungendo questo al tuo piano di salute e benessere personale incrementerai tuoi sforzi per vivere uno stile di vita più sano e meno stressato.

A cosa serve la riflessologia?

Quando applicata da professionisti, questa antica forma di massaggio è in grado di aiutare la persona a rilassarsi e a incrementare il benessere e il sollievo, liberandola dal dolore.

Di seguito sono riportati sette benefici per la riflessologia e motivi per prenotare l’appuntamento per la riflessologia plantare.

1 – Incoraggia il rilassamento – La riflessologia plantare può inondare i percorsi neurali con il rilassamento, inducendo uno stato di pace e tranquillità all’interno del corpo e della mente. Questo cambiamento fisiologico si traduce nella riduzione dello stress.

La riduzione dello stress attraverso la terapia di riflessologia è spesso associata alla pratica per alleviare i disturbi del sonno. Questo si ottiene aiutando il tuo corpo a tornare in uno stato più rilassato ed equilibrato, lavorando simultaneamente per ripristinare un sano ritmo circadiano, necessario per dormire a sufficienza.

2 – Promuove la stimolazione del sistema nervoso – Le vie neurali aperte avvantaggiano il nostro sistema nervoso centrale in vari modi. Il cervello è in grado di gestire gli input in modo più efficace, essenzialmente accelerando le forze cognitive; quindi, aumentando la velocità delle reazioni fisiche, che incrementano la memoria. Nel complesso, l’intero cervello è in grado di lavorare più velocemente e in modo più efficiente.

3 – Allevia emicrania e mal di testa – La riflessologia è spesso richiesta dalle persone che soffrono di tali disturbi, perché la riflessologia può ridurre la gravità delle emicranie e il mal di testa aumentando il flusso sanguigno e alleviando la tensione muscolare. Poiché lo stress e i fattori psicologici si manifestano spesso come sintomi di emicrania, anche i mal di testa indotti dallo stress possono essere eliminati.

4 – Rivitalizza la funzione nervosa – Le terminazioni nervose perdono la sensibilità in alcune parti del nostro corpo con l’età (più nelle estremità). La riflessologia è stata associata alla stimolazione di oltre 7000 diverse terminazioni nervose durante una sessione di un’ora, aumentando naturalmente il funzionamento e la reattività dei nervi. L’apertura e la pulizia dei percorsi neurali aiuta a migliorare la funzionalità generale e riduce la tossicità all’interno del corpo.

5 – Migliora la circolazione – Probabilmente i risultati più noti e verificati della riflessologia sono un miglioramento della circolazione in tutto il corpo, il che significa che sangue e ossigeno vengono trasportati in tutto il corpo in modo più efficace. Grazie a questo beneficio, l’ossigeno raggiunge i sistemi degli organi vitali, ottimizzando la loro funzione e accelerando il metabolismo.

6 – Aumenta i livelli di energia – Allineando le funzioni dei sistemi di organi e muscoli, la riflessologia ha il potenziale di dare una spinta al metabolismo e alla creazione di energia. In altre parole, le sessioni di riflessologia possono aiutare a rienergizzare il corpo e la mente.

7 – Allevia il dolore fascite plantare – la riflessologia può aiutare ad alleviare il dolore e il disagio causato dalla fascite plantare. La riflessologia è utile in quanto utilizza le tecniche del punto di pressione per rilasciare la tensione, alleviando il dolore al tallone causato dalla fascite plantare. Una cura naturale per la fascite plantare è un massaggio ai piedi professionale.

Ogni punto del piede corrisponde a un beneficio. Ecco quelli da pressare per le diverse esigenze: