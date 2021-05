Massacrata e uccisa perché non voleva prostituirsi: l’indifferenza che ha ucciso Gloria Pompili

Massacrata e uccisa perché non voleva prostituirsi: l’indifferenza che ha ucciso Gloria...

La giovane venne uccisa di botte davanti ai figli quando aveva soltanto 23 anni, il 27 agosto del 2017.

La Corte d’Appello ha confermato la condanna per omicidio volontario per il compagno e la zia della vittima, riducendo però la pena a 20 anni di reclusione.

La storia di Gloria Pompili

Gloria Pompili nasce a Frosinone il 18 dicembre del 1993. Dopo il divorzio dei genitori, viene affidata ad una casa-famiglia, dove resta fino al compimento della maggiore età.

A quel punto si trasferisce in provincia di Frosinone con Alex, un giovane di origini rumene conosciuto proprio nella casa famiglia. Poco tempo dopo Gloria resta incinta di Alex dal quale, qualche anno dopo, avrà due figli.

Quando il suo compagno viene arrestato per spaccio di droga, per Gloria inizia un vero e proprio incubo.

La ragazza riprende i rapporti con la cugina Loide Del Prete, 39 anni e con il convivente di lei, il 23enne egiziano Saad Mohamed Elesh Salem.

Gloria si trasferisce a casa della zia con i due figli e conosce Hady, il fratello di Salem, che la convince a sposarlo solo per avere il permesso di soggiorno.

In cambio di quel matrimonio farsa, Gloria avrebbe ricevuto 2.000 euro. Dopo poche settimane inizia il dramma di Gloria. La zia ed il compagno la costringono a prostituirsi e sono loro stessi ad accompagnandola ogni giorno sulla Nettunense.

Salem le chiede di portare a casa almeno 500 euro al giorno. Quando Gloria si rifiuta, Alex non esita a picchiare lei ed i figli.

Bambini appesi in una cesta per far prostituire la mamma

Per costringere la giovane a prostituirsi, la zia ed il compagno tengono i suoi figli in ostaggio, minacciando di picchiarli di botte quando lei si rifiuta.

Al pensiero della violenza sui suoi bambini, Gloria decide di tornare in strada.

Più di una volta, la zia ed il compagno, per persuaderla, mettono i suoi piccoli in una cesta della frutta e li fanno penzolare con una corda dal balcone di casa.

La ragazza non sembra avere altra scelta che tornare a prostituirsi.

Quando la zia della ragazza porta i clienti a casa, i bambini vengono lasciati fuori al balcone, nella cesta, finché la madre non ha concluso la sua prestazione. Il tutto documentato da diversi testimoni.

L’omicidio di Gloria Pompili

La 23enne viene uccisa il 23 agosto del 2017. La zia ed il compagno si lamentano dello scarso incasso di Gloria, così inizia una violenta lite e Gloria prova a chiedere per l’ennesima volta di smettere di prostituirsi.

La zia e il convivente la picchiano ferocemente con calci, pugni e bastonate. Colpi talmente violenti che le fratturano una costola, che a sua volta danneggia il fegato e la milza provocandole un’emorragia che non le lascia scampo.

I due la caricano in macchina, insieme ai suoi bambini e la abbandonano in una piazzola di sosta sulla Monti Lepini, in provincia di Latina.

Dopodiché, la zia ed il compagno allertano il 118, raccontando che Gloria si è sentita male all’improvviso, ma le ferite raccontano un dramma ben peggiore.

Loide Del Prete ed il suo convivente vengono indagati e poi rinviati a giudizio.

La sentenza di condanna

I giudici della Corte di Assise hanno condannato a 24 anni di reclusione la zia di Gloria Pompili, Loide Del Prete, ed il compagno della donna, Saad Mohamed Elesh Salem.

Assolto invece Alex, ex compagno della vittima, accusato di maltrattamenti in famiglia.

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno confermato l’accusa di omicidio volontario aggravato per la zia di Gloria e per il compagno di Loide, concedendo però uno sconto di pena, ridotta a 20 anni di reclusione.