In Cina per il coronavirus le mascherine ormai sono esaurite, eppure son ben poco efficaci. Per proteggerci sarebbe meglio lavarsi spesso le mani, prestare attenzione a cosa mangiamo e come starnutiamo.

Le mascherine chirurgiche sono il corretto mezzo di prevenzione dal contagio del coronavirus? Molti infettivologi sostengono che queste possano proteggere, anche se bisogna dire che gli studi che provano la loro efficacia, sono svolti per lo più su personale medico che conosce il corretto uso. Difficilmente una persona comune, potrà indossarla o usarla nel modo più corretto.

Le mascherine chirurgiche ed il loro utilizzo

Il coronavirus è simile alla SARS, si trasmette da uomo a uomo per via aerea, attraverso la saliva e forse per contatto. Indossare una mascherina potrebbe essere un buon mezzo di prevenzione per prevenire il contagio mani-bocca. 2019-nCOV passa attraverso le mucose, ma una mascherina può soltanto incidere sulla riduzione della possibilità di contagio, dato che offrono una protezione soltanto parziale.

Questo è dovuto al fatto che quasi tutte le mascherine in vendita, non sono aderenti ai lati del viso, lasciando in questo modo degli spiragli scoperti. Inoltre i modelli privi di filtri per l’aria e soprattutto non proteggono gli occhi, che sono un’altra potenziale via di accesso al virus, anche se ancora non abbiamo capito come funzioni questa modalità di contagio.

Altre forme di prevenzione

Ne avevamo già parlato, si tratta di pochi accorgimenti sempre validi, ovviamente se abbiamo in programma di viaggiare verso i paesi interessati: