Mascherine per il coronavirus, vendute a 5.000 euro: blitz della Guardia di Finanza

Mascherine per il coronavirus, vendute a 5.000 euro: blitz della Guardia di...

Blitz della Guardia di Finanza in diverse località di Italia per fermare la vendita della mascherine per il coronavirus a 5.000 euro. Ecco cosa è accaduto.

Blitz della Guardia di Finanza contro gli sciacalli

In questi giorni di emergenza sono tantissime le testimonianze di vendita mascherine e igienizzanti mani a prezzi assurdi, da parte dei privati che sembrano voler approfittare della terribile vicenda e e della paura degli italiani per guadagnarci qualcosa.

Oggi la Guardia di Finanza ha svolto un blitz dopo una intensa indagine che ha portato alla scoperta e sequestro in moltissime regioni italiane. La Procura di Torino ha coordinato le varie operazioni di perquisizione e sequestro nei confronti di circa 20 persone: la commercializzazione di mascherine e articoli simili per la protezione individuale venivano vendute sino a 5.000 euro – come evidenzia il TgCom24.

Nello stesso tempo è stato scoperto un venditore ambulante di Roma di 49 anni, che è stato sanzionato dai Carabinieri. L’uomo è stato portato in caserma dopo che nel suo zaino sono state trovate 159 mascherine.

All’uomo è stata fatta una multa di 5.000 euro e allontanamento per le prossime 48 ore. Un provvedimento che è stato preso a seguito di testimonianze e controlli che sono stati intensificati in questi giorni, proprio per evitare la vendita di mascherine e disinfettanti abusivamente.

Operazioni che verranno svolte anche nei prossimi giorni, con controlli a tappeto in tutte le regioni italiane.