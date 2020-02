Mascherine e igienizzanti, prezzi alle stelle: gli sciacalli sul coronavirus arrivano sugli ecommerce

Tra mascherine e igienizzanti, viste le ultime notizie, gli acquisti in negozi fisici ed ecommerce sono triplicati: ma ora gli sciacalli del web tentano di guadagnarci.

Molti media hanno evidenziato di come, tramite una ricerca e segnalazioni degli utenti, i prezzi di mascherine e igienizzanti siano triplicati.

La vendita dei singoli venditori: prezzi alle stelle

Non è una novità, ma molti utenti hanno segnalato ai media quello che sta accadendo sugli ecommerce in queste ore. Non si tratta di aziende o dell’ecommerce stesso – come Amazon oppure EBay – ma di singoli venditori che hanno dapprima acquistato i due prodotti più cercati per poi tentare di guadagnarci sopra.

Si parla infatti – come evindenzia anche il TgCom – di prezzi che sono arrivati alle stelle e oltre quella che dovrebbe essere una logica. Un esempio tra tutti è la vendita di uno degli igienizzanti per mani leader che da un prezzo normale di 4 euro (come in farmacia) è arrivato sino a 200 euro.

Un dato che sta portando ad una grande protesta e segnalazione da parte degli utenti che, vedendosi a volte costretti a ricorrere all’ecommerce per l’acquisto di questi prodotti, si trovano dinanzi ad un prezzo così alto e impossibile da sostenere.

Gli sciacalli “come chiamati dai media internazionali” puntano sulla paura delle persone viste le ultime notizie. Secondo una ricerca svolta dallo stesso TgCom sono state trovate confezioni di igienizzante semplice per le mani che da 4 euro viene venduto dal venditore singolo a 26 euro. Stesso discorso per le mascherine, che hanno raggiunto prezzi assurdi (sempre di singoli venditori privati e non di aziende).

Come appare l’annuncio? Prima di tutto, come già detto, si tratta di venditori privati che propongono scatole da 6 o 12 mettendo in rilievo che “sono rimaste poche confezioni”. Non solo, a volte lasciano l’articolo in esaurito per alcune ore per poi rimettere in vendita il prodotto.

Le autorità mediche consigliano di mantenere la calma, evitare acquisti incauti e di rivolgersi a farmacie, supermercati oppure aziende certificate all’interno degli e-commerce stessi.