Mascherine e bambini, quando e come devono usarle contro il coronavirus

I bambini devono indossare le mascherine contro il coronavirus? Vediamo insieme come e quando usarle.

Mascherine e bambini: un connubio strano. La fase due dell’emergenza coronavirus si avvicina e si pensa che le mascherine diventeranno obbligatorie per uscire.

In attesa della fase due

Dal 4 maggio, il governo dovrebbe avviare la così detta Fase Due, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Le mascherine saranno obbligatorie per uscire ma lo saranno anche per i bambini? L’uso di mascherine, unitamente alla distanza di sicurezza, potrebbero scongiurare un ipotetico contagio, anche da parte di chi è asintomatico e non sa di essere positivo. Ecco il perché della obbligatorietà.

L’Associazione Culturale Pediatri, come si legge su Vanity Fair, ha chiesto al governo che le famiglie vengano informate in modo chiaro e che gli spazi vengano riorganizzati. Inoltre, ha diffuso le linee guida sull’uso delle mascherine sui bambini. Si tratta di linee che tengono presenti le direttive diffuse dalle società scientifiche internazionali al pari dell’American Academy of Pediatrics (AAP) e dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Le linee guida

Una mascherina per bambini avrà, necessariamente, delle dimensioni diverse rispetto a quella per adulti. Saranno, dunque, 12×25 cm in modo che bocca e naso possano essere ben coperti.

L’utilizzo della mascherina è consigliato a partire dai due anni di età. E’ fatta eccezione per quei bambini con difficoltà respiratorie, per quelli che non sono in grado di toglierla da soli.

Prima di indossare la mascherina o farla indossare, è necessario lavare bene le mani. Per assolvere al suo scopo, la mascherina deve essere in grado di coprire, in modo efficace, naso e bocca rimanendo tesa alle orecchie. Ovviamente, va tolta se si beve o si mangia. Per toglierla si deve procedere toccando gli elastici o le fettucce soltanto.

Se non si condivide l’ambiente domestico con persone malate, non è necessario far indossare la mascherina ai più piccoli. Non deve essere indossata nemmeno all’aria aperta a meno che non si riesca a mantenere la distanza con altre persone, di almeno due metri. Nei negozi, dal dottore o in tutti i luoghi dove questa distanza non può essere osservata, la mascherina va tenuta.