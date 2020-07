La nuova ordinanza firmata dal governatore De Luca in Campania, ed entrata in vigore oggi, ha fatto scattare le prime multe da 1000 euro a chi si trovava al chiuso senza mascherina.

Sono state applicate oggi le prime tre multe da 1000 euro per non aver indossato la mascherina al chiuso. I locali potrebbero rischiare la chiusura.

Una nuova ordinanza

Mascherina obbligatoria al chiuso: sono scattate oggi le prime multe. Ieri Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha emanato una nuova ordinanza che, tra le altre voci, contiene quella di obbligatorietà di indossare la mascherina in negozi e, in generale, nei luoghi chiusi. La penale per chi non lo fa è di mille euro. Che si tratti di avventori o di gestori, il controllo potrebbe far scattare anche la chiusura dell’attività commerciale.

La nuova ordinanza è entrata in vigore oggi e sono già scattate le prime tre multe da 1000 euro nella città di Salerno dove il sindaco, Vincenzo Napoli, si è preoccupato di vigilare personalmente.

Come si legge su TgCom24, il primo cittadino ha affermato:

“la multa è giusta e va applicata senza sconti a nessuno. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia”.

Le misure nel resto d’Italia

Per il sindaco il virus non è stato debellato. Ecco perché è necessario attenersi alle regole per cercare di contrastare la comparsa di nuovi contagi. Tutto nell’attesa che arrivi un tanto sperato vaccino. Perciò, chi sbaglia deve essere persuaso in modo esemplare. Intanto, anche ad Ischia sono fioccate alcune multe in tre bar ed un ristorante.

Le altre regioni italiane, per il momento, non hanno deciso di adottare la misura restrittiva di De Luca. Molti hanno parlato della nuova ordinanza dello Sceriffo di una semplice mossa mediatica per ottenere consensi. Intanto, la regione Piemonte, ad esempio, sta valutando la possibilità di riprendere le misure di quarantena per chi proviene da alcuni paesi stranieri.