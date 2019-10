Martina Stella intimo striminzito, foto da censura tra i fornelli: lo scatto bollente manda in visibilio i fan

Martina Stella esagerata sui social, i micro shorts non coprono il suo lato B: il balletto sensuale manda in delirio il popolo del web

Il tempo per lei sembra essersi fermato. Più passano gli anni e più Martina Stella acquista fascino e sensualità. Il suo talento unito alla sua bellezza sono un mix esplosivo tanto da essere considerata una delle attrici più belle del panorama del cinema italiano. Negli ultimi anni, si è allontanata dal grande schermo ma è attivissima sui social dove non manca mai di stupire i suoi follower . Su IG ha pubblicato una stories che ha mandato il tilt il web: gli shorts sono troppo corti e l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Martina Stella, gli shorts non coprono il suo lato B

La sua carriera ha inizio quando ha appena sedici anni nei panni di i una giovane ragazza nel celebre film di Gabriele Muccino , “L’Ultimo Bacio”, insieme a Stefano Accorsi. Martina Stella sa bene come tenere viva l’attenzione dei suoi follower di Instagram. Negli ultimi mesi, l’attrice originaria della Toscana, ha condiviso spesso sui social scatti davvero seducenti che la immortalano con top aderente e intime sul letto che sono molte apprezzate dai suoi seguaci.

Non molte ore fa, la biondissima attrice ha pubblicato su IG una stories che ha infiammato il web. Per quale motivo? Indossa pantaloncini davvero corti che fanno fatica a coprire i suoi glutei.

Il balletto sensuale su IG

Questa mattina, l’attrice toscana ha deciso di regale un buongiorno davvero particolare ai suoi follower per ringraziarli di tanto affetto e dedizione dimostrati. Per tale motivo, tra le stories ha pubblicato una clip bollente in cui si lascia andare in un ballo sensuale davanti ai fornelli intenta a bere il caffè al risveglio.

Ma l’attenzione è tutta rivolata al pigiama: i micro shorts non coprono il suo Lato B da urlo!