La bellissima attrice riesce sempre a conquistare i suoi follower con degli scatti sensazionali, che condivide sul suo profilo Instagram, vediamoli.

Una delle attrici italiane più belle di sempre, ancora oggi è super apprezzata dal pubblico.

Nata il 28 novembre 1984 e sin da giovane ha partecipato a vari film che l’hanno resa super famosa, come in “L’ultimo bacio”.

E’ emersa nel grande schermo nel 2001, la sua bellezza e le sue capacità hanno subito conquistato il pubblico.

Infatti ben presto la sua carriera ha preso il via, grazie ai film “Sapore di te”, “Un’estate ai Caraibi“, “Natale a 5 stelle“, e tanti altri ancora.

L’ultima pellicola a cui ha partecipato è “Lockdown all’italiana” del 2020, ma attualmente si sta concentrando sui social.

Su Instagram ha ben 513 mila followers e si può definire anche una vera influencer.

Quasi ogni giorno pubblica degli scatti dove mostra tutta la sua quotidianità, ovviamente non perde mai l’occasione per mostrare la sua disarmante bellezza.

Una delle attrici più belle d’Italia, i suoi capelli biondi e lo sguardo magnetico fanno impazzire il web ogni volta che lei posta una foto.

Nell’ultima immagine che ha condiviso sui social, Martina si è mostrata ancora più bella di sempre.

Il suo corpo è considerato fin troppo perfetto, gambe lunghissime che evidenziano il suo punto vita, seno prosperoso e dei lineamenti a dir poco favolosi.

Più passa il tempo e più la sua bellezza fiorisce.

Martina Stella si è mostrata con una minigonna nera, una maglietta celeste con una profonda scollatura dietro la schiena.

Nella didascalia del post ha scritto una frase di Oscar Wilde che rappresenta tutte le donne:

“Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese”